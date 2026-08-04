احتمالات أفضل لاعب في عودة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لعام 2026: يفتح Star QB كمراهنة مفضلة

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خلال الأسبوع 15 من موسم 2025 NFL، شهد مشجعو Chiefs مشهدًا مؤلمًا حيث سقط لاعب الوسط في الامتياز في خضم المعركة.

توج تمزق الرباط الصليبي الأمامي النظيف المدمر وتمزق LCL في الركبة اليسرى لباتريك ماهومز بموسم مضطرب 6-11 لمدينة كانساس سيتي.

بعد أشهر من إعادة التأهيل الشاقة خارج الموسم، لا يقترب أفضل لاعب في Super Bowl ثلاث مرات من العودة إلى الأسبوع الأول فحسب، بل لديه أيضًا فرصة لإضافة وسام مرموق آخر إلى مجموعته الواسعة من الجوائز.

يمتلك Mahomes 36 بالمائة من السوق في Kalshi، وهو حاليًا المرشح المفضل للمراهنة المبكرة ليحصل على جائزة NFL Comeback Player of the Year.

يتخلف نجم The Chiefs عن Kyler Murray من Vikings، الذي يسيطر حاليًا على 17 بالمائة من السوق، بينما يحتل Giants WR1 Malik Nabers المركز الثالث بنسبة ثمانية بالمائة من إجمالي التداولات.

من بين أفضل المتنافسين، انضم دانييل جونز وميكا بارسونز، زميلي فريق العمالقة السابقين، إلى فريق باكرز الضيق تاكر كرافت في مأزق ثلاثي للحصول على رابع أفضل الاحتمالات، حيث يدعي كل منهما ستة بالمائة من حصة السوق.

احتمالات عودة أفضل لاعب في العام 2026

لاعب احتمال باتريك ماهومز 36% كيلر موراي 17% مالك نبرس 8% دانييل جونز 6% ميكا بارسونز 6% تاكر كرافت 6% ترافيس هنتر 5% نيك بوسا 4% تانك ديل 4% احتمال عبر كالشي، اعتبارًا من 4 أغسطس.

تقليديًا، كان هذا التقدير بمثابة جائزة قوية لمثابرة اللاعب من خلال الإصابات الكبيرة أو الصدمات الجسدية أو النكسات البدنية.

في العام الماضي فقط، حصل كريستيان ماكافري، 49 لاعبًا يركضون خلفًا، على الجائزة بعد أن خاضوا حملة 2024 المليئة بالإصابات مما حد من إنتاجيته.

إذا حصل ماهوميس على المركز الأول، فسوف ينضم إلى مجموعة مرموقة باعتباره لاعب الوسط الثامن منذ أندرو لاك في عام 2018 ليتم تزيينه بوسام Comeback POY.

بعد تجديد عقد مدته 8 سنوات بقيمة 504.75 مليون دولار تم توقيعه في أوائل يونيو، يدخل أفضل لاعب مرتين في الحملة الجديدة بعد أداء عام مهني على الأرض، حيث حقق 422 ياردة سريعة وخمس نقاط.

مع العقل المدبر الهجومي آندي ريد والحضور المألوف لإريك بينيمي – الذي ساعد في توجيه Mahomes إلى حلقات Super Bowl المزدوجة في عامي 2020 و2022 – على رأس القيادة، تبدو موهبة All-Pro مستعدة لموسم آخر سليم إحصائيًا.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

لا تزال ترسانة The Chiefs الهجومية هائلة مع عودة Travis Kelce وRashee Rice وXavier Worthy إلى الحظيرة، مدعومة بالاستحواذ البارز على بطل Super Bowl 60 Kenneth Walker III، الذي يقود الآن الملعب الخلفي.

مع اقتراب أيام شهر أغسطس، قام صانعو الاحتمالات في FanDuel بتثبيت مدينة كانساس سيتي عند 16/1 لرفع كأس لومباردي، و+750 لتأمين لقب الاتحاد الآسيوي السادس التاريخي خلال عهد ماهوميس.

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مايك توراي هو صحفي ومحرر رياضي يتابع عن كثب الدوري الاميركي للمحترفين، واتحاد كرة القدم الأميركي، والرياضات الجامعية وUFC. لقد أظهر خبرته في كل من رهانات دعم لاعبي NBA وNFL لما يقرب من ثلاث سنوات. يتمتع مايك أيضًا بخبرة واسعة في مجال عروض الرهانات الرياضية، حيث يقوم في كثير من الأحيان بتجربة ومراجعة أحدث التطبيقات والمواقع.