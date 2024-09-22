احتمالات الأسبوع الثالث من دوري كرة القدم الأميركي، والاختيارات

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يشارك خبير التنبؤات في كرة القدم شون تريبيدي في موسمه الأول في دليل المراهنين في دوري كرة القدم الأميركي التابع لصحيفة The Post.

كارولينا بانثرز (+5) على لاس فيغاس رايدرز

أشعر وكأننا أمام لعبة فخ. فبعد فوزهم المفاجئ على فريق رافينز، عاد فريق رايدرز من الطريق بخط هجومي تحرك نقطة واحدة في اتجاههم ضد فريق بانثرز البائس.

مع أقل عدد من الياردات في كل لعبة وهبوط وحيد خلال أسبوعين، لا يمكن لهجوم كارولينا أن يتحرك إلا في اتجاه الأمام مع وجود المخضرم آندي دالتون.

لم يشارك دالتون إلا بشكل محدود منذ عام 2022، ولكن على الرغم من أنه لعب 227 لقطة أقل من يونج، إلا أنه يحتل مرتبة أفضل في النقاط المتوقعة المضافة لكل لعبة ومعدل النجاح ونسبة الإكمال فوق المتوقع بين لاعبي الوسط الذين لعبوا أكثر من 500 لعبة.

يواصل فريق رايدرز اتباع أسلوب الهجوم الذي يعتمد على الجري أولاً على الرغم من إنتاجه أسوأ معدل في دوري كرة القدم الأميركية (NFL) وهو 2.5 ياردة لكل حمل، وهو النقص الذي قد يبقي الباب الخلفي مفتوحاً للدخول.

نيويورك جاينتس – كليفلاند براونز تحت 38.5

لا يبدو أن أيًا من هذه الجرائم يمكن حلها بمفردها.

يحتل كل من براونز وجاينتس المركزين 29 و25 على التوالي في DVOA الهجومية، وها هو السبب: خط هجومي متهالك يترك ديشون واتسون عرضة للخطر بينما لا يستطيع العثور على أي إيقاع مع مستقبليه، حيث أكمل 58.2 في المائة من محاولات التمرير الخاصة به واحتلال المركز قبل الأخير في التحويلات الثالثة.

المراهنة على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

خسر فريق العمالقة بشكل مذهل مرة أخرى في الأسبوع الثاني حيث بدأ دانييل جونز يفقد السيطرة على نفسه تدريجيًا بسبب وظيفته خلف خط هجوم مستقر إلى جانب لعبة جري غير متسقة.

لا تستجيب هذه الوحدة للضغط، حيث تمتلك معدل دوران يبلغ 16.7 في المائة، والذي ينبغي أن يتعرض لمزيد من التعرض في مواجهة دفاع براونز السليم على الطريق والذي يتصدر الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في الياردات لكل لعبة مسموح بها.

الأسبوع الماضي: 1-1. سيهوكس (L). جيتس (W)

موسم: 2-2.