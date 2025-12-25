احتمالات الأسود مقابل الفايكنج، التنبؤ: اختيارات يوم عيد الميلاد في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، أفضل الرهانات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



إنها أرض العجائب الشتوية في ملعب بنك الولايات المتحدة في مينيسوتا.

أصبحت كرة القدم في يوم عيد الميلاد متاحة بينما يتوجه فريق ديترويت لايونز إلى منافسه مينيسوتا فايكنج يوم الخميس للقيام ببعض الأحداث في منتصف النهار.

يأتي The Lions كمرشح مفضل بفارق 7.5 نقطة حيث أن الفايكنج بدون لاعب الوسط، JJ McCarthy، وسيذهب مع Max Brosmer بدلاً منه.

وانتقل الخط من 2.5 إلى 7.5 بخبر الإصابة.

بدا الفايكنج أقل من ممتاز في فوزهم الضيق 16-13 على العمالقة الأسبوع الماضي على الرغم من مواجهة هجوم غير كفؤ بلغ 33 ياردة فقط.

ديترويت، الذي هو أبعد ما يكون عن أن يكون رمزا للصحة في هذه المرحلة من الموسم، يخرج من خسارة ساحقة أمام آرون رودجرز وبيتسبرغ ستيلرز.

يتوقع نموذجي أن تكون النتيجة من 26.57 إلى 16.59 لصالح الأسود إذا كان كلا الفريقين يتمتعان بصحة كاملة.

المشكلة في هذه المباراة هي الإصابات، حيث أن الأسود ليس لديها العديد من اللاعبين الأساسيين.

سلامة كيربي جوزيف، يتعامل مع جيوفاني مانو وجراهام جلاسكو، ركن الظهير تيريون أرنولد وبعض القطع الإضافية الأخرى لن تلعب يوم الخميس.

ديترويت هي هيكل بحد ذاته في الوقت الحالي، وسيتم اختبار عمق الفريق حقًا خلال أسبوع قصير.

لا يزال نموذجي يحتفظ بالأسود باعتباره المرشح المفضل بـ 10 نقاط هنا، مما يثير التساؤل حول عدد النقاط التي يستحقها الانتقال من مكارثي إلى بروسمر.

لعب Brosmer بشكل جيد ضد دفاع العمالقة الرهيب الأسبوع الماضي، حيث ذهب 7 من 9 لمسافة 52 ياردة، لكن بدايته الأولى على الإطلاق كانت كارثة مطلقة، حيث ألقى أربعة اعتراضات وتم إغلاقها من قبل Seahawks.

حتى ضد فريق الأسود المهزوم، أعتقد أن بروسمر أقرب إلى ذلك من أي شيء آخر.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

في وقت سابق من العام. ذهب مكارثي إلى 14 من 25 لمسافة 143 ياردة وهبوطين في فوز مفاجئ في ديترويت. لا تتوقع هذا النوع من السحر من Brosmer في المنزل في هذه العطلة الاحتفالية.

أظن أن المرشحين سيبدأون في عيد الميلاد، وهذا يشمل الأسود، الذين يجب أن يكونوا قادرين على تمرير الكرة في حلق الفايكنج.

يحتل دفاع مينيسوتا المركز السادس من حيث DVOA، لكن هجومه هو 29 ويمكن أن يزداد سوءًا يوم الخميس مع وجود بروسمر تحت المركز.

لا يزال لدى الأسود ما يلعبون من أجله، وسأساعدهم على الخروج منتصرين يوم الخميس برصيد -7.5 رهان جيد.

اللعب: الأسود -7.5 (-110، كتاب الرياضات المتعصبة)

