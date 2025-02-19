احتمالات الأطواق الجامعية ، اختيارات ، أفضل الرهانات

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بخلاف العلامات التجارية المعنية ، فإن ولاية كارولينا الشمالية التي تستضيف ولاية كارولينا الشمالية هي لعبة يمكن نسيانها إلى حد ما في قائمة الأربعاء.

يستعد Tar Heels ل

ومع ذلك ، فإن كل لعبة تقدم فرصة لصرف تذكرة. وهذا هو السبب في أنني أدعم مستضعف الطريق 9.5 نقطة ، على أمل البناء على سجل 25-13 مقابل انتشار (ATS) في هذا القسم الرياضي وموسم الأطواق الجامعية التي يتم توثيقها +51.52 وحدة موثقة فقط في موقع PlayPlayers.com.

NC State vs. North Carolina Odds

فريق الانتشار Moneyline المجموع ولاية نورث كارولاينا +9.5 (-110) +375 O146.5 (-115) ولاية كارولينا الشمالية -9.5 (-110) -500 U146.5 (-105) احتمالات عبر betmgm

UNC هو فريق لا أحبه بشدة.

في كل مرة أشاهد فيها الكعب القطران ، أجدهم كسولًا وغير منضبطة. وعلى عكس العديد من فرق UNC السابقة ، فإنه لا يتم تحميله تمامًا بالموهبة.

في عام ACC ، خسر Tar Heels أمام الفرق المصنفة بأرقام مضاعفة. نحن نعلم ما هي ، والتي تعززها علامة ATS 7-18-1 التي تحتل المرتبة الثانية في البلاد.

وكانت ولاية نورث كارولاينا أيضا مخيبة للآمال. يتربص Wolfpack بالقرب من قبو المؤتمر ولم يساعد انتشار النقطة كثيرًا ، بالنظر إلى أنها تتراوح من 8 إلى 17 عامًا.

لكن في بعض الأحيان تحتاج إلى حمل أنفك ودعم كلب قبيح ، وهذا ما أفعله في لعبة التنافس هذه. هذا رهان ضد UNC بدلاً من الرهان على NC State.

فاز فريق Tar Heels بالاجتماع السابق في Raleigh بنقطتين ، ولا أرى أي سبب يجب أن يكون هذا لعبة من جانب واحد. لقد رأينا للتو UNC Struggle باعتباره مفضلًا في تسع نقاط في سيراكيوز ، حيث فاز بستة نقاط.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

في عيني ، تمنعهم مسرحية Tar Heels القذرة من الفوز بالانفجار. لديهم فوزان مؤتمران من رقمين ولكن هؤلاء المعارضين (SMU و CAL) اضطروا إلى السفر خارج منطقتهم الزمنية.

هذا موقف مختلف تمامًا مع البرامج واللاعبين والمدربين الذين يعرفون بعضهم البعض.

المسرحية: NC State +9.5 (-110 ، Betmgm Sportsbook)

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لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Doug Kezirian هو مساهم في نيويورك بوست ويعمل حاليًا منصب كبير موظفي المحتوى للاعبين فقط ، وهي شركة وسائط مراهنات رياضية. يتمتع دوغ بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت النجاح-المركز الرابع عشر في عام 2023 حوالي مليون و Las Vegas SuperContest (37 ألف دولار) ، واثنان من أفضل 10 أهداف في 2022 William Hill College Challenge (58 ألف دولار) وأحصل أيضًا على عناوين الصحف مع 297 ألف دولار في مسودة 2021 اتحاد كرة القدم الأميركي.