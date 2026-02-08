احتمالات الألوان في جاتوريد، ورمي العملات المعدنية، والمزيد

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



الدعائم الجديدة موجودة في كل مكان تقريبًا عند المراهنة على Super Bowl 2026.

هذا هو المكان الذي تحصل فيه على الأشياء الغريبة: الرهان على رمي العملة، والرهان على النشيد الوطني، وحتى على لون جاتوريد الذي سيتم سكبه على المدرب الفائز.

على الرغم من أن جميع هذه الأسواق خاصة بالدولة.

إذا كنت تتطلع إلى المراهنة على لون Gatorade في كتاب رياضي قانوني، فأنت يقتصر على إلينوي ونيوجيرسي وأوريجون ووست فرجينيا ووايومنغ.

سيسمح لك كل موقع رياضي تقريبًا بالمراهنة على هذا السوق في الولايات المذكورة.

حاليًا، يقوم DraftKings Sportsbook بتسعير الألوان البرتقالية والزرقاء كألوان مفضلة مشتركة، حيث يصل إلى +250.

وفي الوقت نفسه، يأتي اللون الأصفر/الليموني عند +275، يليه اللون الأرجواني (+700)، والأحمر/الوردي (+750)، والماء/الشفاف (11/1).

ومع ذلك، قد يكون هذا سوقًا صعبًا للمراهنة عليه. لقد رأينا في السنوات الماضية أن لون Gatorade كان هدفًا لأنماط المراهنة المشبوهة في الفترة التي سبقت المباراة الكبيرة في عام 2024.

من الواضح أن هذا شيء يمكن أن يؤدي إلى المراهنة على معلومات داخلية، أو شيء بسيط مثل رؤية لاعب يحصل على بعض جاتوراد من المبرد أثناء اللعبة، مع الرهانات القادمة عليه.

أما بالنسبة للرهانات الغريبة الأخرى، فيمكنك استهداف رمي العملة، وهو رهان غريب يقوم به الناس، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الكتب الرياضية تتقاضى رسومًا كبيرة لتوفير التسهيلات في هذا السوق.

أفضل توصيتي هي إذا كنت تريد المراهنة بمبلغ 20 دولارًا على رمية العملة، ابحث عن صديق في اللعبة للمراهنة على رمية العملة، نظرًا لأن هذا سوق حقيقي بنسبة 50/50؛ لا يوجد سبب للمراهنة على هذا عند -102 كما هو الحال في معظم الكتب الرياضية.

بغض النظر، يمكنك المراهنة على الفائز في قرعة العملة الافتتاحية أيضًا؛ يأتي كل من Seahawks وPatriots بسعر -105 على الرهان365.

عقود حدث الكرة الفردية في كالشي

تستطيع Kalshi تقديم جميع الدعائم التي تراها أعلاه تقريبًا، بالإضافة إلى المزيد، في كل ولاية تقريبًا في الولايات المتحدة.

ما هي العلامات التجارية التي سيتم الإعلان عنها خلال Super Bowl؟ All State (49 بالمائة)، Disney+ (61 بالمائة)، Netflix (56 بالمائة) … (المزيد)

… (المزيد) من سيحضر المباراة؟ توم كروز (43 بالمائة)، كندريك لامار (44 بالمائة)… (وغيرهم الكثير)

المباراة الافتتاحية لـ Bad Bunny في نهاية الشوط الأول؟ تيتي مي بريجونتو (68 بالمائة) لا مودانزا (15 بالمائة) … (والمزيد)

هناك الكثير من الأسواق في Kalshi، فلا تتردد في تجربتها، خاصة إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى المراهنات الرياضية القانونية التقليدية.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

إريك ريختر هو حزام أزرق برازيلي في رياضة الجوجيتسو، لكنه يمتلك الحزام الأسود في مراهنات الفنون القتالية المختلطة. خلال موسم كرة القدم، حقق أرباحًا هائلة في The Post في سوق دعم اللاعبين في الموسمين الماضيين. وبينما يراهن باستمرار على التسديدات الطويلة، يبلغ عائده على الاستثمار 30.15 بالمائة منذ عام 2022.