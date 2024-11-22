احتمالات الدوري الاميركي للمحترفين، يختار، أفضل الرهانات يوم الجمعة

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لم تكن عودة تيريس ماكسي إلى اللعب كافية لدفع فريق سفنتي سيكسرز إلى الفوز، حيث ألحق فريق جريزليز بفيلادلفيا خسارته الخامسة على التوالي يوم الأربعاء.

الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لفريق 76 هو أن بول جورج عانى من فرط تمدد في ركبته اليسرى خلال الشوط الثاني، مما أجبره على مغادرة المباراة وعدم العودة.

ومن الجدير بالذكر أن جورج تعرض لنفس الإصابة خلال فترة ما قبل الموسم، مما أبعده عن المباريات الخمس الأولى.

لذلك، يمكن لفريق فيلادلفيا أن يتوقع توخي بعض الحذر فيما يتعلق بتواجد جورج قبل مباراة الجمعة ضد نتس.

ومن المثير للاهتمام أن فريق 76 عقد اجتماعًا للفريق قبل مباراة جريزليز لمعالجة بدايته السيئة والتعبير عن بعض المظالم.

احتمالات الشباك مقابل 76ers

فريق الانتشار خط المال احتمال شبكات +4.5 (-115) +154 o214 (-110) 76ers -4.5 (-105) -185 u214 (-110) الصعاب عبر DraftKings

بشكل عام، يمكن أن يساعد هذا النوع من جلسات كومبايا في تحفيز الفريق، لكنه لم يؤثر بشكل كبير على نتائج فيلادلفيا.

يجلس فريق 76ers عند 2-12 ويدخل مباراة الجمعة، وهو أسوأ سجل في الدوري الاميركي للمحترفين. حتى السحرة والجاز يتقدمون عليهم في هذه المرحلة.

يبدو فيلادلفيا مكسورًا في الوقت الحالي، ونظرًا لإصابات لاعبيه النجوم، أعتقد أنه لم تتح لهم العديد من الفرص للتدرب معًا.

وبالتالي، فإن الحصول على نفس الصفحة من الجميع قد يستغرق بعض الوقت.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

على الرغم من أن فريق 76ers لديه قائمة موهوبة على الورق، إلا أن مستواهم الحالي يجعل من الصعب الثقة بهم أثناء تسجيل النقاط.

تحتل فيلادلفيا المرتبة الأخيرة في الكفاءة الهجومية (104.7)، بينما يحتل نتس المركز الثامن (114.6) مع تقدم كام توماس بـ 24.6 نقطة في البوصة.

خذ الشباك والنقاط في هذه المباراة.

اللعب: الشباك +4.5 (-115، درافت كينغز)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل أرينزي يعيق معظم الرياضات الكبرى لصحيفة نيويورك بوست. لقد حصل على مباراتين تشويقيتين من 15 ساقًا في مسيرته في المراهنة بالإضافة إلى 12 ساقًا تتضمن ثماني مباريات من سلسلة Little League World Series. وفي الآونة الأخيرة، اختار بدقة المتأهلين للنهائيات في بطولة أوروبا 2024 وكوبا أمريكا.