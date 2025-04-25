احتمالات الدوري الاميركي للمحترفين ، اختيار للعبة 3

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غالبًا ما يتطلب المراهنة على التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين الثقة والإيمان بشيء لم يحدث في كثير من الأحيان.

بالنسبة إلى Giannis Antetokounmpo ، لم يحدث ذلك منذ ثلاث سنوات. خسر بطل الدوري الاميركي للمحترفين و MVP مرتين سبع مباريات متتالية.

ليس من المتوقع أن يفوز Milwaukee Bucks فحسب ، بل إنها مفضلة على أرضه من خمس نقاط على إنديانا بيسرز في اللعبة 3 يوم الجمعة.

لقد سيطرت إندي بشكل أساسي على هذه السلسلة حتى الآن ، حيث فازت وتغطي كلتا الألعاب المنزلية.

فاز فريق Pacers في المباراة الافتتاحية بأسلوب Blowout ثم علقوا في اللعبة 2 بعد أن قطع ميلووكي 15 نقطة في الربع الرابع إلى نقطتين فقط مع 13-0.

في تلك اللعبة ، عاد حارس كل النجوم داميان ليلارد من غياب لمدة شهر وأظهر صدأًا مفهومًا في 37 دقيقة. أتوقع أداء أكثر وضوحا يوم الجمعة.

Pacers vs. Bucks التنبؤ باللعبة 3

أتوقع أن تلعب باكز أفضل بكثير وجعل هذه السلسلة. هذه هي قفزة الإيمان تمامًا بالنظر إلى كيفية تكشف أول مباراتين. لكن المراهنة على عروض الارتداد عادة ما يكون سر النجاح في المراهنة بعد الموسم.

الأساس المنطقي هو أن موسم ميلووكي على المحك ، في حين أن بيسرز يمتلكون عقلية أكثر راحة ومحتوى مع سلسلة من السلسلة 2-0.

لهذا السبب نادراً ما نرى عمليات المسح.

الرقم باكز لتكون يائسة ومستوحاة من الحشد المنزلي.

يجب أن تولد هذه الطاقة والكثافة المزيد من كرات مرتدة ، والدفاع الأقوى وحتى لقطات أكثر كريهة.

يدرك سوق الرهان ذلك وله شكل من أشكال “الضريبة” مع انتشار نقطة أعلى مما لو كانت السلسلة مرتبطة 1-1.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

أنا 38-28-1 ضد انتشار (ATS) في هذا القسم الرياضي ، وأنا أدعم باكز لاختياري التالي.

يفضلهم الموقف بشكل كبير وأعتقد أن هذا يفوق ضريبة انتشار النقطة.

يجب أن ينهي Antetokounmpo جفافه في التصفيات بطريقة مقنعة.

Pick: Bucks -5 (-110 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Doug Kezirian هو مساهم في نيويورك بوست ويعمل حاليًا منصب كبير موظفي المحتوى للاعبين فقط ، وهي شركة وسائط مراهنات رياضية. يتمتع دوغ بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة ، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل للمراهنة. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت نجاحًا-المركز الرابع عشر في عام 2023 مليون مليون و Las Vegas SuperContest (37 ألف دولار) ، واثنان من أفضل 10 في عام 2022 في وليام هيل كلية كرة القدم (58 ألف دولار) وأحصل أيضًا على عناوين الصحف بفوزه 297 ألف دولار على مسودة 2021 من اتحاد كرة القدم الأميركي.