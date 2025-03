احتمالات الدوري الاميركي للمحترفين ، اختيارات ، أفضل الرهانات يوم الثلاثاء

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



اثنان من أهم فرق الفرق في الدوري الاميركي للمحترفين على التلفزيون الوطني مساء الثلاثاء.

يواجه فريق Milwaukee Bucks ، الذي فاز بسبع من آخر 10 مباريات ، في إنديانا بيسرز ، الفائزين في ستة من آخر 10.

يتمتع صانعي OddsMists بزراعة 2.5 نقطة مفضلة على الطريق الذين يدخلون هذه القضية في وقت الذروة.

يجب أن يكون Pacers صعبة للغاية ليلة الثلاثاء على الرغم من كونهم مستضعفون.

بعد بداية بطيئة لحارس النجم تيريز هاليبورتون ، تحولت إنديانا الأمور بشكل جيد.

يبلغ فريق Pacers 19-9 منذ تحول التقويم إلى عام 2025 ، وهو سادس أفضل رقم قياسي في الدوري الاميركي للمحترفين ، خلف الرعد فقط ، Cavaliers ، Lakers ، Celtics و Nuggets.

ميلووكي ، ومع ذلك ، فازت الاشتباكات السابقة بين الفرق في المنزل.

باكز مقابل احتمالات بيسرز

فريق الانتشار Moneyline المجموع دولارات -2.5 (-115) -145 O233.5 (-110) بيسرز +2.5 (-105) +120 U233.5 (-110) احتمالات عبر betmgm

باكز ضد بيسرز التنبؤ

حدثت هاتان الخسارة عندما كانت ولاية إنديانا في الخارج تبحث في مكان فاصلة ، لكن فريق Pacers هو فريق مختلف كثيرًا الآن.

إن باكز الآن أسفل مركز النسخ الاحتياطي وأيضًا رجلهم السادس في بوبي بورتيس.

كان بورتيس مساهمًا رئيسيًا في هاتين المباريتين ، حيث سيطر على الزجاج برصيد 14 نقطة و 15 كرة مرتدة في فوز ليلة رأس السنة.

كافح فريق Pacers لإبقاء Portis بعيدًا عن اللوحة وقدرته على تسلق الطلقات في حجم كبير يجعل غيابه مشكلة كبيرة حتى يوم الثلاثاء.

كانت إنديانا على الجانب الدفاعي على الجانب الدفاعي (الثامن عشر في التصنيف الدفاعي آخر 10 مباريات) ، لكن جريمة بيسرز قد تميزت بهم.

لديهم خامس أفضل تصنيف هجومي في الدوري الاميركي للمحترفين خلال تلك الفترة.

في حين أن باكز لعبت في وقت متأخر ، إلا أنني لا أحب هذه المباراة بالنسبة لهم.

عادوا بيسرز ضد انتشار ليلة الثلاثاء كما هو الحال قبل صراعاتهم في بداية الموسم ، سيطروا على باكز الفوز بأربعة من الخمسة الأخيرة.

Pick: Pacers +2.5 (-105 ، Betmgm)

