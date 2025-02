احتمالات بطاقة القتال الكاملة ، تختار

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



تشبه ليلة قتال UFC يوم السبت “صباح القتال” حيث نتوجه إلى المملكة العربية السعودية للحصول على قائمة من المعارك.

يحارب إسرائيل أديسانيا على بطاقة غير مدفوعة لكل عرض للمرة الأولى منذ عام 2018 ، حيث كان يحتل عنوان البطاقات الرئيسية لمعظم حياته المهنية.

لقد سقط في بعض الأوقات الصعبة ، على الرغم من أنه فقد ثلاثة من معاركه الأربعة الأخيرة ، بما في ذلك خسارة القرار المحرجة أمام شون ستريكلاند وبالتقديم إلى Dricus du Plessis.

السؤال الرئيسي الذي سنطرحه ونحن نتوجه إلى الحدث الرئيسي في نهاية هذا الأسبوع هو ما إذا كانت أفضل أيام أديسانيا وراءه.

إنه وقت بدء مبكر للغاية يوم السبت ، مع بدء المعارك في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، وستذهب البطاقة الرئيسية في الساعة 12 مساءً بالتوقيت الشرقي.

UFC Fight Night Riyadh

إسرائيل أديسانيا ضد ناسوردين إيفوفوف

هل تم تنفيذ أديسانيا قريبًا؟

“النمط الأخير Bender” لديه مهنة سهلة في قاعة الشهود ، وضربه من أليكس بيريرا وروبرت ويتاكر أسطوريون.

لكنه خسر معركتين متتاليتين للمقاتلين التي كان سيهرولها في وقت مبكر من حياته المهنية.

إنها مكان كبير لأديسانيا لاستعادة مسيرته المهنية ، وبصراحة ، يبدو أن مشكلاته كانت أكثر عقلية من الجسدية.

ليس هناك إنكار ، على الرغم من ذلك ، أن دفاعه المقلوب قد خذله مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة.

Imavov لا يتصارع كثيرًا ، لكنه يمكنه إنزال المضربين الأقوياء. انظر إلى معركته ضد كريس كورتيس كمثال لماذا يمكنه الفوز بهذه المعركة على حصيرة.

Imavov ليس لديه فوز في مسيرته في UFC.

ومع ذلك ، فقد حاول 10 في مسيرته في UFC وشاهدنا للتو Adesanya على ما يبدو أنه استقال من Du Plessis وتقديم لرفاق الرقبة.

Imavov ليس مضربًا عالميًا ، لكن جانب القيمة هو بالتأكيد على تصارع Imavov أكثر من Adesanya ، الذي يبدو أنه على مسار هبوطي.

Pick: Imavov من خلال التقديم في الجولات 3 أو 4 أو 5 (+2200 ، فانويل)

Shara Magomedov vs. Michael Page

يواجه اثنان من المهاجمين النخبة في الوقت الذي تطابق فيه شارا “Bullet” Magomedov مع Michael “Venom”.

والجدير بالذكر أن الصفحة تقفز حتى 185 رطلاً. لأخذ هذه المعركة على الرغم من كونها مقاتلاً عاديًا في الوزن عند 170 رطلاً.

لا يبحث أي من هؤلاء المقاتلين عن عمليات الإزالة. هذان سوف يصطدمان في مباراة الشطرنج في وسط المثمن.

Magomedov هو الأصغر سنا ، والأقوى من الاثنين ، في حين أن الصفحة مهاجم مضاد محبوب لمواجهته.

أتوقع أن يصعب الوصول إلى الصفحة في وقت مبكر ، وربما حتى سرقة الجولة 1 ، ولكن يجب أن يكون Magomedov قادرًا على الاستحواذ هنا مع وصولنا إلى المراحل اللاحقة.

كن يبحث عن الرهان على Magomedov بعد الجولة الأولى في Plus-Money ، ولكن في الوقت الحالي ، Target Mourdive’s Moneyline.

Pick: Magomedov ML (-185 ، Betmgm)

سيرجي بافلوفيتش ضد جيرزينو روزنسترويك

في قسم الوزن الثقيل ، تواجه سيرجي بافلوفيتش مزينة بوكسر كيك بوكسر جيرزينو روزنسترويك.

يعد Rozenstruik مهاجمًا مضادًا على الرغم من وجود الكثير من القوة في يديه ، في حين أن بافلوفيتش وحش قوي في الوزن الثقيل.

طريقه الأكثر شيوعًا إلى النصر هو دمار خصمه والركض عليهم بضربات السلطة.

بافلوفيتش ينطلق من خسارتين متتاليتين ، حيث كان من المدهش أن يأتي ضد ألكساندر فولكوف كمفضل كبير -225.

كان بإمكانه انفجار روزنسترويك في وقت مبكر من القتال من خلال إخراجه في غضون 2:30 ، كما فعل فرانسيس نانو في عام 2020.

لكن بافلوفيتش ليس نفس المستوى من المهاجم أو القوة.

رهان على معركة Rozenstruik قبل أن تضيف المزيد بعد أول 2:30.

يختار: Rozenstruik (+250 ، betmgm) ؛ انتظر للعيش أكثر بعد 2:30 في الجولة الأولى

UFC الكامل معركة ليلة يختار أبو ظبي

إسرائيل أديسانيا ضد ناسوردين إيفوفوف: إيفوف من خلال التقديم في الجولات 3 أو 4 أو 5 (+2200 ، فانويل)

Shara Magomedov vs.

سيرجي بافلوفيتش ضد جيرزينو روزنسترويك: انتظر للمراهنة على الهواء روزنسترويك بعد 2:30 في الجولة الأولى (+250 ، BETMGM)

قال Nurmagomedov vs. Vinicius Oliveira: Oliveira ML (+400 ، ESPN BET)

فارس زيام مقابل مايك ديفيس: زيام بالقرار (+222 ، BET365)

محمد نايمسوف ضد كان أوفلي: ممر

Shamil Gaziev vs. Thomas Petersen: Fight يذهب إلى القرار (+145) | بيترسون يفوز بالقرار (+600 ، الكتاب الرياضي المتعصبين)

Terrance McKinney vs. Damir Hadzovic: رهان صغير على McKinney بالقرار (+1000 ، Draftings)

ياسمين جاسودافيسيوس ضد مايرا بوينو سيلفا: جاسودافيسيوس بالقرار (-140 ، فاندويل)

Bogdan Grad vs. Lucas Alexander: Grad ML (+105 ، Caesars)

Hamdy Abdelwahab (-112) vs. Jamal Pogues: Abdelwahab ML (-112 ، Betrivers)

