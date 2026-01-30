احتمالات بطولة أستراليا المفتوحة، والاختيارات، وأفضل رهان

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تكون محظوظًا بدلاً من أن تكون جيدًا. لكن السيناريو الأفضل هو أن يكون كلاهما.

هذه كانت قصة كل من يانيك سينر ونوفاك ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة.

تمت مكافأة كلا اللاعبين بفترة راحة كبيرة في مشوارهما إلى الدور نصف النهائي، وسيعتبران نفسيهما محظوظين بشكل لا يصدق لأنهما ما زالا يطاردان لقبًا تاريخيًا.

بالنسبة لديوكوفيتش، فهو يبحث عن لقبه الخامس والعشرين في البطولات الأربع الكبرى ولقبه العاشر في أستراليا المفتوحة، بينما يأمل سينر في إكمال ثلاثية الخث.

Sinner هو المرشح المفضل بنسبة -1450 على ديوكوفيتش في الدور قبل النهائي، وهو -130 للفوز بالبطولة في FanDuel Sportsbook.

توقعات سينر ضد ديوكوفيتش

وواصل ديوكوفيتش مسيرته في البطولة حتى الدور ربع النهائي. كان الصربي متراجعًا بمجموعتين متتاليتين أمام لورنزو موسيتي، لكن الإيطالي اضطر إلى الانسحاب من المباراة بسبب إصابة في الساق. تم تسليم ديوكوفيتش أيضًا جولة في دور الـ16 عندما أصيب جاكوب منسيك قبل المباراة.

جاءت استراحة Sinner الكبيرة في الجولة الثالثة ضد Eliot Spizzirri.

وخسر سينر المجموعة الأولى أمام اللاعب الأمريكي غير المصنف وخسر إرساله في المجموعة الثالثة عندما دعا منظمو البطولة إلى إغلاق السقف بسبب “قاعدة الحرارة”.

احصل على القائمة الداخلية لأفضل مواقع وتطبيقات المراهنة الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية

سمحت الاستراحة لـ Sinner بالتعامل مع التشنج والتعافي، وبعد ذلك سيطر على المباراة.

ليس غريبًا على سينر كسر مثل هذه الضربات، حيث كان متخلفًا بمجموعتين أمام جريجور ديميتروف في دور الـ16 في بطولة ويمبلدون العام الماضي، لكن اللاعب البلغاري أصيب في منتصف المجموعة الثالثة واضطر إلى الاعتزال. فاز Sinner بالبطولة بعد أيام قليلة.

ليس هناك شك في أن سينر كان محظوظًا ضد سبيزيري – لقد قال ذلك بنفسه – لكن المصنف الثاني عالميًا تخلص أيضًا من أي مشككين بأدائه الأخير. لقد تغلب على لوتشيانو دارديري في دور الـ16 واكتسح بن شيلتون في ربع النهائي. ليس هناك سبب للقلق هنا.

ولا يمكن قول الشيء نفسه عن ديوكوفيتش. بفضل تقاعد منسيك وموسيتي، لم نر البطل الرئيسي 24 مرة يجتاز اختبارًا صعبًا. لقد جعل الأمور تبدو سهلة أمام ثلاثة لاعبين غير مصنفين في الجولات الأولى، لكن هذا لن يجعل أي شخص يشعر بالثقة في قدرته على إزعاج سينر، الذي فاز بخمسة انتصارات متتالية على ديوكوفيتش.

هذا يمكن أن ينتهي في عجلة من أمرنا.

المسرحية: أقل من 30.5 مباراة (+116، FanDuel)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.