احتمالات بطولة أستراليا المفتوحة، والاختيارات، وأفضل الرهانات

قد يكون بن شيلتون، وتايلور فريتز، وتومي بول، وفرانسيس تيافو قد حصلوا على معظم الحبر، ولكن هناك نجم أمريكي صاعد آخر في رياضة التنس.

للعام الثاني على التوالي، يجد المتعلم تيان نفسه في نهاية بطولة أستراليا المفتوحة، ويفاجئ بعض الأسماء الكبيرة على طول الطريق.

هذه المرة فقط، لم يأت الشاب البالغ من العمر 20 عامًا من العدم. إنه لاعب مصنف ويُنظر إليه على أنه تهديد حقيقي لإزعاج ألكسندر زفيريف في الدور ربع النهائي مساء الاثنين (حوالي الساعة 9:30 مساءً بالتوقيت الشرقي).

احتمالات المتعلم تيان ضد ألكسندر زفيريف، التنبؤ

زفيريف، الذي وصل سابقًا إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة والمصنف رقم 3 في هذه البطولة، هو المرشح المفضل للمراهنة، لكنه ليس لاعبًا ثقيلًا، على الأقل وفقًا لمعايير التنس. في الواقع، تتميز هذه المباراة بأقوى الاحتمالات في الدور ربع النهائي للرجال.

وهذا يخبرك بمدى احترام السوق لما يفعله تيان الآن.

لم يبدأ عام كاليفورنيا ببداية ساخنة. لقد ارتد مبكرًا في ATP Brisbane، واحتاج إلى خمس مجموعات في الجولة الأولى ضد مواطنه ماركوس جيرون، لكنه وجد مستواه منذ تلك المباراة.

واكتسح تيان ألكسندر شيفتشينكو ونونو بورخيس في الجولتين الثانية والثالثة، لكن تصريحه الحقيقي جاء في الأداء المهيمن أمام دانييل ميدفيديف في دور الـ16.

هذه ثماني مجموعات في الجولة لـ Tien، بما في ذلك زوج من الخبز.

زفيريف أيضًا في أفضل حالاته، لكنه سيكون تحت ضغط كبير ليلة الاثنين. لا يزال اللاعب الألماني يبحث عن لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى، ولديه عادة الذبول عندما يخوض غمار المياه العميقة في الأحداث الكبيرة.

إنه لا يزال اللاعب الأفضل في الوقت الحالي، ولكن من بين المقاتلين الموجودين في الملعب، فهو اللاعب الذي من المرجح أن يشعر بالحرارة – ونحن لا نتحدث فقط عن الشمس الأسترالية.

أثبت تيان أنه قادر على التعامل مع قوة ومدى وروح ميدفيديف يوم الاثنين، وأتوقع أنه سيكون قادرًا على تقديم اختبار صعب لزفيريف. حتى لو كان بإمكانه الصمود، فسوف يمنح نفسه فرصة لأن زفيريف يمثل دائمًا تهديدًا ليتشدد ويهزم نفسه.

إرجاع يانك لسحب الانزعاج.

المسرحية: خط المال المتعلم تيان (+175، الرهان365)

