احتمالات بطولة فرنسا المفتوحة، اللقطات، أفضل رهان، معاينة

سنشهد صراع الأجيال في بطولة فرنسا المفتوحة صباح الجمعة.

سيواجه نوفاك ديوكوفيتش، حامل لقب البطولات الأربع الكبرى 24 مرة، النجم الشاب جواو فونسيكا في أول لقاء على الإطلاق بين الاثنين.

ومما يزيد من الدراما أن كلا المقاتلين سيحلمان برفع La Coupe des Mousquetaires بعد خروج المصنف الأول عالميًا والمفضل المحتمل يانيك سينر من البطولة على يد خوان مانويل سيروندولو في الجولة الثانية.

أصبح ديوكوفيتش الآن المرشح الثاني (+400) للفوز بالبطولات الكبرى رقم 25 له، في حين أن فونسيكا لديه 22/1 ليفوز بأول لقب له.

توقعات ديوكوفيتش ضد فونسيكا

لقد أخطأ واضعو الجدول الزمني العلامة في هذا. بدلاً من إقامة هذه المباراة في الملعب الرئيسي وإشعال الأضواء، وضعوها في منتصف فترة ما بعد الظهر. من المؤكد أن البداية في تمام الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي لن تجعل ديوكوفيتش البالغ من العمر 39 عامًا سعيدًا، ولن يناسب فونسيكا، الذي لعب مباراة مثيرة من خمس مجموعات ضد دينو بريزميتش يوم الأربعاء.

تشير التوقعات إلى ارتفاع درجة الحرارة إلى 93 درجة فهرنهايت في باريس يوم الجمعة.

في حين أنك تعتقد أن الظروف الحارة ستمنح فونسيكا بعض الدعم، فمن الصعب القول إنها ستساعد أو تؤذي أيًا من اللاعبين أكثر. يمكنك القول بأن صغر فونسيكا يمنحه الأفضلية، لكن يمكنك الرد على ذلك بخبرة ديوكوفيتش في اللعب في هذه الظروف.

ومن الجدير بالذكر أن كلا اللاعبين قضى نفس القدر من الوقت تقريبًا في الملعب خلال جولتين.

يبدو أن لعبة فونسيكا مبنية على الملاعب الرملية، وقد تم ربطه كفائز محتمل ببطولة فرنسا المفتوحة منذ أن ظهر على الساحة بفوزه ببطولة الأرجنتين المفتوحة لعام 2025، لكنه كان متذبذبًا بعض الشيء هذا الموسم، حيث سجل الرقم القياسي 10-9 في عام 2026 قبل التوجه إلى رولان جاروس.

يمكنك رمي مستوى ديوكوفيتش من النافذة. لقد أثبت الصربي أنه يركز فقط على البطولات الكبرى في هذه المرحلة من حياته المهنية، ووصوله إلى نهائيات بطولة أستراليا المفتوحة في يناير يدعم ذلك. لقد كان يعاني من بعض العيوب خلال أول مباراتين له في هذه البطولة، لكنه بدا لائقًا ومتألقًا، وهذه هي الملاحظة الأكثر أهمية.

يجب أن تكون قدرة ديوكوفيتش على الصمود في وجه الوابل هي الفارق في هذه المباراة.

وبينما يريد فونسيكا أن يكون في المقدمة ويحاول دفع ديوكوفيتش، الذي يكبره بـ 20 عامًا، إلى التحرك، فإن ذلك يجب أن يصب في مصلحة ديوكوفيتش.

بصفته لاعبًا بارعًا في الضربات المضادة، أتوقع أن يحصل ديوكوفيتش على النقاط بشروطه ضد خصم أكثر عدوانية.

قد لا يكون هذا هو النمط الكلاسيكي الذي يتوقعه الناس. الرهان على السيد لمدرسة الطالب.

المسرحية: ديوكوفيتش -1.5 مجموعة (-120، درافت كينغز)

