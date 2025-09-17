احتمالات دوري أبطال أوروبا ، اختيارات ، وأفضل رهان

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



لم يخسر تشيلسي بعد مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ، لكن لا يزال يتعين عليك القول إنها كانت بداية مخيبة للآمال بفوزتين وسحبتين من أول أربع مباريات.

كان البلوز مزدهرًا بعد صيف من التوقيعات الرائعة ، بالإضافة إلى انتصار في كأس العالم 2025 FIFA ، لكنهم لم يستفيدوا من جدول زمني ناعم نسبيًا خارج البوابة.

قام تشيلسي بحجز انتصارات هاربة على وست هام وفولهام مع تعادل ضد كريستال بالاس وبرينتفورد ، مما سمح ليفربول ببناء حافة من أربع نقاط على البلوز في الطاولة.

تقع أسابيع قليلة صعبة الآن قبل تشيلسي ، بدءًا من النزاع مع بايرن ميونيخ في ألمانيا يوم الأربعاء.

تشيلسي ضد بايرن ميونيخ احتمالات ، التنبؤ

لقد كانت بداية مهيمنة لموسم البوندسليجا لبايرن ميونيخ.

يتمتع البافاريون بسجل لا تشوبه شائبة خلال ثلاث مباريات ، وقد تفوقوا على خصومهم ، 14-2 ، في تلك الفترة.

تشير الأرقام الأساسية إلى أن إنتاج بايرن الهجومي سوف يتراجع ، لكن المقاييس الدفاعية رائعة. أقر فريق فنسنت كومباني 1.6 هدفًا متوقعًا فقط (XG) خلال ثلاث مباريات في الدوري الألماني حتى الآن.

التحذير هو أن بايرن لم يواجه بعد نادٍ من عيار تشيلسي هذا الموسم.

بالطبع ، يمكن تطبيق نفس المنطق على تشيلسي.

في حين أن البلوز يتباهى بمظهر إحصائي قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فقد لعبوا أربعة فرق متجهة إلى مواسم الوسط ، لذلك من الصعب الاعتماد على زاوية الانحدار الإيجابية بالنظر إلى المعارضة.

الشيء الوحيد الذي يلتقط لكلا الناديين هو براعتهم الدفاعية في وقت مبكر.

<br />

سمح تشيلسي بثلاثة أهداف فقط ، 3.92 أهداف متوقعة ، وحافظ على صفحتين نظيفتين في الدوري الإنجليزي الممتاز. لقد أقر Milan فقط عدد أقل من XG من Bayern في بطولات الدوري الكبرى في أوروبا هذا الموسم.

هناك الكثير من القوة النارية الهجومية في هذه القوائم ، ولكن يجب أن تقود الدفاعات الحافلة يوم الأربعاء.

المسرحية: أقل من 2.5 هدف (+156 ، فاندويل)

