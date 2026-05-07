احتمالات رهان مايك فرابيل على إبقاء مدرب باتريوتس في حالة هبوط مع أحدث تطورات ديانا روسيني

يبدو أن الشكوك حول مستقبل مايك فرابيل كمدرب لفريق نيو إنجلاند باتريوتس تتزايد يومًا بعد يوم.

مع ظهور تقارير حول الحياة الخاصة لفرابيل ومراسلة صحيفة The Athletic السابقة ديانا روسيني، بما في ذلك تقرير TMZ الصادر يوم الأربعاء عن قضائهما بعض الوقت على متن قارب معًا عندما كانت حاملاً، يتداول مشجعو الرياضة بأموال حقيقية في تكهنات بأنه لن يدرب في الأسبوع الأول.

قام كالشي بتخفيض مستقبل فرابيل في نيو إنجلاند، مما قلل من فرصه في أن يكون مدرب باتريوتس في المباراة الافتتاحية للموسم من 81 بالمائة إلى 67 بالمائة، اعتبارًا من بعد ظهر الخميس.

رأى المنسق الهجومي جوش مكدانيلز أن احتمالات أن يصبح المدرب الرئيسي لفريق باتريوتس للأسبوع الأول تتضاعف من 13 بالمائة إلى 26 بالمائة.

لقد دخل هذا السوق مبلغًا فاحشًا من المال، حيث تم الرهان بمبلغ 373,210 دولارًا خلال أسبوعين فقط في وقت كتابة هذا التقرير.

يعد الانخفاض بنسبة 14 في المائة هو أكبر انخفاض خلال الـ 48 ساعة الماضية منذ افتتاح السوق في 23 أبريل، وهو نفس اليوم الذي نشرت فيه الصفحة السادسة صورًا للاثنين وهما يتجولان في حانة بمدينة نيويورك في عام 2020.

أدى ذلك إلى إشعال النار في القصة بعد أن حاول الاثنان نزع فتيل الموقف.

في 7 أبريل، عندما نشرت الصفحة السادسة لأول مرة الصور المذهلة للاثنين في أحد فنادق أريزونا، حاول كل من فرابيل وروسيني إلقاء الماء البارد على القصة.

ووصف فرابيل القصة بأنها “مضحكة”، بينما نفى روسيني ارتكاب أي مخالفات، مضيفًا أنهم كانوا في رحلة جماعية، وهو ما لم يتم إثباته بعد.

وتحول هذا الماء البارد إلى بنزين مع ظهور المزيد من التفاصيل.

وتضمن تقرير TMZ يوم الأربعاء صور توقيعات الزوجين لاستئجار قارب خاص في تينيسي في يونيو 2021، قبل شهرين من ولادة ابنها الأكبر مايكل.

يبدو أن هذه المعلومات قد غذت التحرك السريع للسوق خلال الـ 48 ساعة الماضية.

استقالت روسيني منذ ذلك الحين من دورها مع The Athletic، بينما يقف الوطنيون إلى جانب فرابيل.

عقد Vrabel أيضًا مؤتمرًا صحفيًا قبل مسودة NFL ليعلن أنه سيغيب عن اليوم الثالث من أكبر حدث خارج الموسم للعلاج في حالات الطوارئ.

ولم يحقق اتحاد كرة القدم الأميركي في الموقف ووصفه بأنه أمر خاص بين الطرفين.

