احتمالات كأس هيزمان لعام 2026: آرتش مانينغ، وسي جيه كار يقودان المجموعة

أدى موسم القصص القصيرة لفرناندو ميندوزا وإنديانا هوسيرز إلى بطولة وطنية.

رفع الفائز بجائزة Heisman Trophy لعام 2025 فريقه إلى فوز مميز 27-21 على ميامي، متغلبًا على كل الصعاب بينما حقق موسم أحلام مثالي 16-0.

الآن نلقي نظرة على الكرة البلورية، حيث لم يضيع صانعو الاحتمالات أي وقت في الإعلان عن بعض المتسابقين الأوائل لجائزة أفضل لاعب في كرة القدم الجامعية للموسم المقبل.

يُفضل كل من لاعب الوسط في تكساس آرتش مانينغ وسي جيه كار المتميز في نوتردام، حيث تعادلا مع +800 احتمال للفوز بكأس هيزمان لعام 2026.

نقل TCU وبديل ميندوزا الذي سيتم تعيينه قريبًا في إنديانا، جوش هوفر، لديه ثالث أفضل احتمالات عند +1100. يختتم المراكز الخمسة الأولى ثنائي ولاية أوهايو جوليان ساين وجيريميا سميث، مع +1300 احتمال لكل منهما.

احتمالات كأس هيزمان 2026

لاعب احتمالات هيزمان آرك مانينغ +800 سي جي كار +800 جوش هوفر +1100 جيريميا سميث +1300 جوليان ساين +1300 غونر ستوكتون +1300 سام ليفيت +1300 دانتي مور +1300 جايدن ميافا 20/1 مارسيل ريد 20/1 جون ماتير 20/1 بريندان سورسبي 25/1 ملاخي توني 27/1 احتمالات من FanDuel Sportsbook

بعد بداية بطيئة ، قام Manning و Longhorns بدفعة متأخرة نحو عرض CFP Playoff بعد إزعاج Texas A&M.

اختتم مانينغ موسمه في السنة الثانية بأداء لا يُنسى في Citrus Bowl، حيث رمى لمسافة 221 ياردة وهبطتين بينما اندفع أيضًا لمسافة 155 ياردة ودرجتين أخريين بساقيه.

برع كار باعتباره المتصل الأساسي لـ Fighting Irish، ومن المتوقع أن يكون للطالب الجديد الذي يرتدي قميصًا أحمر دورًا أكبر في الموسم المقبل مع خروج جيريميا لوف وجاداريان برايس إلى اتحاد كرة القدم الأميركي.

يبدو أن Curt Cignetti وHoosiers قد حصلوا على الذهب مرة أخرى، حيث كان هوفر واحدًا من أكثر لاعبي الوسط المرغوبين المتاحين في بوابة هذا العام.

سيعيده لاعب الوسط في ولاية أوريغون دانتي مور باحتمالات 13/1 بعد التخلي عن الإعلان عن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي.

