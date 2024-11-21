احتمالات كرة السلة الجامعية، اللقطات، الرهانات

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تبدأ بطولة UKG Legends الكلاسيكية بمباراة بين Syracuse Orange وTexas Longhorns.

على الرغم من أن سيراكيوز لم تهزم، إلا أنها لا تزال تبحث عن هوية بعد أن كانت الانتصارات الثلاثة متقاربة ضد لو موين وكولجيت ويونجستاون ستيت.

من ناحية أخرى، أسقطت تكساس مباراتها الأولى أمام فريق ولاية أوهايو القوي، لكنها تعاملت منذ ذلك الحين مع ثلاثة انتصارات متتالية مكونة من رقمين على المنافسين الذين يعيشون في القاع.

ماذا يمكن أن نتوقع من هذه المباراة؟

سيراكيوز مقابل احتمالات تكساس

(7 مساءً بالتوقيت الشرقي، ESPN)

فريق الانتشار خط المال المجموع سيراكيوز +11 (-112) +440 o156 (-110) تكساس -11 (-108) -600 u156 (-110) الصعاب عبر Draftkings

توقع سيراكيوز ضد تكساس

لقد تغير الكثير بالنسبة لشركة Orange منذ أيام جيم بوهايم.

على سبيل المثال، لا يعتمد سيراكيوز على منطقة 2-3 سيئة السمعة، حيث يدافع عن رجل لرجل في كل استحواذ تقريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الفريق البرتقالي فريقًا أسرع بكثير تحت قيادة المدرب أدريان أوتري مما كان عليه مع بوهايم على رأس الفريق.

لقد احتلوا المركز 50 في الإيقاع المعدل (KenPom) هذا الموسم واحتلوا المركز 39 في نفس المقياس خلال موسم 2023-24.

حققت سيراكيوز موسمًا محترمًا 2023-24، حيث تقدمت 20-12 واحتلت المركز السادس في ACC.

بشكل عام، كان المؤتمر عامًا سيئًا، لكن البرتقالي شهد بعض اللحظات المشرقة.

لوضع مكالمات سيراكيوز القريبة في السياق، فاز UConn على Le Moyne بفارق 41 نقطة وخسر كولجيت مباراة بفارق 23 نقطة أمام فريق ولاية نورث كارولاينا الذي فقد أربعة من أفضل خمسة هدافين من فريق سندريلا الموسم الماضي.

وفي الوقت نفسه، يحتل فريق Longhorns المرتبة الثلاثين الأولى في الكفاءات الهجومية والدفاعية المعدلة هذا الموسم وقد سجل 89 نقطة أو أكثر في مبارياته الثلاث الماضية.

يجب أن يكون لديهم قوة نيران كافية لإحداث بعض الضجيج في لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، التي تضم حاليًا 12 فريقًا في أفضل 50 فريقًا في KenPom في هامش الكفاءة المعدل.

بصراحة، أرى احتمالية كبيرة لحدوث انفجار في هذه اللعبة، حيث يمثل دفاع الفريق البرتقالي مشكلة ملحوظة.

الرهان على كرة السلة الكلية؟

سيراكيوز ضد تكساس

تحتل سيراكيوز المرتبة 174 في الكفاءة الدفاعية المعدلة (KenPom)، والمرتبة 233 في نسبة الأهداف الميدانية الفعالة للخصم والمرتبة 308 في نقاط الخصم لكل مباراة على الرغم من عدم لعب فريق واحد مصنف في النصف العلوي من مقياس هامش الكفاءة المعدل لـ KenPom على المستوى الوطني.

الطريقة الوحيدة التي أرى بها البرتقالي يبقي هذه اللعبة قريبة هي أن يصبح JJ Starling (21.3 PPG، 55.6٪ تسديد) نوويًا، وهو أمر ممكن.

ومع ذلك، يمتلك فريق Longhorns العديد من المدافعين الذين يمكنهم رميه في طريقه، وتغيير مظهرهم ومخططاتهم في هذا الطرف من الأرضية طوال المباراة لإبقائه بعيدًا عن الإيقاع.

تكساس في مكان جيد هنا للحصول على أول فوز لها في الجودة من خلال هزيمة مكونة من رقمين.

الاختيار: تكساس -11 (-112، درافت كينغز)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

أندرو نورتون يعيق الدوري الاميركي للمحترفين، WNBA، اتحاد كرة القدم الأميركي، كرة السلة الجامعية وكرة القدم، UFC والجولف. خلال موسم الدوري الاميركي للمحترفين 2022-23، حقق عائدًا على الاستثمار متميزًا بنسبة 14.1%، وصرف 60% من اختياراته في الدوري الاميركي للمحترفين وقاد Tallysight في مقياس SportsIQ.