احتمالات مايك تايسون ضد جيك بول: رقم الرهان القياسي المتوقع

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من المتوقع أن تكون مباراة مايك تايسون وجيك بول على Netflix ليلة الجمعة في ملعب AT&T في أرلينغتون بولاية تكساس معركة كبيرة للمراهنين الرياضيين.

وقال أليكس ريلا، كبير المتداولين في BetMGM، عبر المتحدث باسم الرهان الرياضي جون إوينج: “نتوقع أن تكون معركة جيك بول-مايك تايسون هي الأكثر رهانًا على مباراة الملاكمة في تاريخ BetMGM”.

مع مرور بضعة أيام، بدأت الأموال تتدفق بالفعل على المباراة، وحصل آيرون مايك الأسطوري على معظم الحب.

“يريد المراهنون أن يروا بول يُطرد ويحبون تايسون باعتباره مستضعفًا.” وأضافت ريلا. “الكتاب سوف يشجع بول على الفوز.”

لدى BetMGM حاليًا بول باعتباره المرشح المفضل -210 وتايسون باعتباره المستضعف +170.

على خط المال الثلاثي، بول هو -190 على تايسون باحتمال +188 مع التعادل عند +900.

حصل تايسون على 76 بالمائة من التذاكر و59 بالمائة من الأموال في BetMGM.

إنها بعيدة كل البعد عن المعركة الأولى التي توافد عليها مراهنو بول.

لقد شارك مستخدم YouTube الذي تحول إلى ملاكم في ستة من أفضل 25 مباراة ملاكمة في تاريخ BetMGM، بما في ذلك ثاني أكبر مباراة رهان بينه وبين Nate Diaz في أغسطس 2023.

لسوء الحظ، يتم استبعاد سكان نيويورك من متعة الرهان.

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تعد Empire State واحدة من سبع ولايات من بين الولايات الـ 38 التي لديها مقامرة قانونية ولن تسمح بالرهانات على القتال.

“تتمتع لجنة الألعاب بولاية نيويورك بسلطة تقديرية فيما يتعلق بما إذا كانت أحداث رياضية معينة مؤهلة للمراهنة. الرهان على هذه المعركة غير مسموح به في ولاية نيويورك. في حين تمت الموافقة على القتال باعتباره نوبة احترافية من قبل إدارة التراخيص والتنظيم بولاية تكساس (التي تنظم الرياضات القتالية في تكساس)، فإن المباراة لها قواعد غير تقليدية، بما في ذلك جولات مدتها دقيقتان وقفازات تزن 14 أونصة بدلاً من قالت لجنة الألعاب بولاية نيويورك في بيان عبر مدير الاتصالات براد مايوني: “جولات قياسية مدتها ثلاث دقائق وقفازات 10 أونصات”.

“يجب أن تتبع مباريات الملاكمة المعتمدة للمراهنة في نيويورك القواعد الموحدة التي حددتها رابطة لجان الملاكمة والرياضات القتالية، والتي تدعو إلى جولات مدتها ثلاث دقائق وقفازات تزن 10 أونصات.”