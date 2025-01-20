احتمالات مباراة ولاية أوهايو ضد نوتردام، التنبؤ: اختيار مباراة البطولة الوطنية

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



ولاية أوهايو هي الفريق الأكثر موهبة في البلاد. في الشهر الماضي، كان الأمر مثيرًا للإعجاب كما نظر أي فريق إلى أي نقطة هذا الموسم. إنه المرشح الأوفر حظاً للفوز بالبطولة الوطنية، كما ينبغي أن يكون.

لكن آل بوكايز يعرفون مدى سهولة السقوط من ذلك المكان.

عندما فازت بولاية أوهايو بأحدث لقب وطني لها قبل عقد من الزمن، دخلت ولاية أوهايو ووسط ظهيرها من السلسلة الثالثة (كارديل جونز)، كمستضعف بست نقاط أمام الفائز في هيزمان ماركوس ماريوتا وأوريجون، وغادرت بفوز 22 نقطة.

جاء فوزها الآخر بالبطولة الوطنية في القرن الحادي والعشرين بفارق 11 نقطة، مما أنهى سلسلة انتصارات ميامي المكونة من 34 مباراة متتالية. بين تلك الألقاب ، تم تفجير الفائز بجائزة Heisman Troy Smith وفريق Buckeyes الذي لم يهزم من قبل فلوريدا.

ولاية أوهايو مقابل احتمالات نوتردام

فريق الانتشار خط المال المجموع ولاية أوهايو -8.5 (-115) -400 أكثر من 45.5 (-110) نوتردام +8.5 (-105) +310 تحت 45.4 (-110) الاحتمالات المقدمة من BetMGM

ولاية أوهايو مقابل توقع نوتردام

إذا سادت ولاية أوهايو، فستكون أول بطل وطني يخسر مرتين منذ 17 عامًا. في أفضل حالاتهم، يمكن أن يحرج آل بوكايز نوتردام. ولكن ليس من الصعب تصور فشل ولاية أوهايو في تحقيق إمكاناتها، كما فعلت خلال الموسم العادي.

هذا هو الفريق الذي يبعد شهرًا واحدًا عن تسجيل 10 نقاط باعتباره المرشح المفضل بفارق 21 نقطة، والذي يحتاج إلى مواقف متأخرة من خط المرمى للتغلب على تكساس وولاية بنسلفانيا، التي واجهت عجزًا في الربع الرابع أمام نبراسكا.

يقود ولاية أوهايو مدرب (ريان داي) ذو سجل خاسر في أكبر مبارياته، والذي انتهى ظهوره الوحيد في البطولة الوطنية بخسارة 38 نقطة.

ظهر منسق هجوم Buckeyes (Chip Kelly) أيضًا مرة واحدة في مباراة على اللقب الوطني كمدرب رئيسي، مما أدى إلى قيادة هجوم أوريغون إلى 19 نقطة في الخسارة أمام أوبورن في مباراة اللقب 2011. قورتربك ويل هوارد لديه خمسة اعتراضات في المباريات الخمس الماضية.

تم احتجاز جهاز الاستقبال الواسع Superstar Jeremiah Smith لمصيدة واحدة لمدة ثلاث ياردات في الدور قبل النهائي. اقتصرت اللعبة الأرضية على 3.4 ياردة لكل حمل ضد Longhorns.

المخطط الأخير هو مكافأة. تتمتع نوتردام بالبنية والانضباط اللازمين للدخول بشكل أعمى، حيث قادت الدفاع رقم 2 في البلاد إلى 13 فوزًا متتاليًا، بينما تقدمت 11-1-1 مقابل الانتشار. في المباراة الفاصلة، سمح الأيرلنديون بمتوسط ​​17 نقطة في المباراة الواحدة.

لقد فرضوا أكبر عدد من التحولات في البلاد، واحتلوا المرتبة الرابعة في عمليات الاعتراض. في 2022-23، كانت الفجوة بين ولاية أوهايو ونوتردام أكبر، ومع ذلك فقد احتفظ الأيرلنديون بفريق Buckeyes بمتوسط ​​19 نقطة في لقاءين.

لسوء الحظ بالنسبة للإيرلنديين، فإن دفاع ولاية أوهايو أقوى وأفضل في إيقاف الركض وتسريع المارة. إن عدم قدرة نوتردام على ضرب الكرة على أرضها – وإصابات خط هجومها – يمنح دفاع Buckeyes ميزة كبيرة في المباراة.

ومع ذلك، فإن أكبر حالات عدم التطابق في البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية تنتج مفاجآت بشكل روتيني. منذ تقديم نظام BCS في عام 1998، خسر المرشحون الذين حصلوا على ست نقاط أو أكثر أكثر مما فازوا به (6-8)، حيث غطوا أربع مرات من أصل 14 مرة.

الرهان على كرة القدم الجامعية؟

نعم، من الصعب أن نتصور كيف ستسجل نوتردام ما يكفي للفوز، ولكن لا ينبغي أن يكون من الصعب أن نتخيل أن الأيرلنديين سيبقونها قريبة في معركة صخرية قبيحة.

الاختيار: نوتردام +8.5 (-110، رهان ESPN)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

دوغ كيزيريان هو أحد المساهمين في صحيفة نيويورك بوست والذي يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمحتوى لشركة Only Players، وهي شركة إعلامية للمراهنات الرياضية. يتمتع دوغ بأكثر من عقدين من الخبرة في مجال المراهنة، بما في ذلك قضاء 11 عامًا في ESPN كمضيف وكاتب عمود ومحلل مراهنات. إنه أيضًا الشخصية النادرة التي وثقت النجاح – المركز الرابع عشر في مسابقة Circa Million و Las Vegas SuperContest لعام 2023 (37 ألف دولار)، واحتلال المركزين العشرة الأوائل في تحدي William Hill College لكرة القدم لعام 2022 (58 ألف دولار) وتصدر أيضًا عناوين الأخبار بفوزه بمبلغ 297 ألف دولار في مسودة NFL 2021.