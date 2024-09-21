احتمالات وتوقعات مباراة USC vs. Michigan: اربح أكثر من اللازم

في يوم السبت، تستضيف ميشيغان فريق USC في مباراة حاسمة ضمن بطولة Big Ten بين فريقين مصنفين. ويواجه فريق Wolverines بداية صعبة، ويكافح للحفاظ على الثبات.

وفي الوقت نفسه، سيكون فريق طروادة قد حصل على قسط جيد من الراحة بعد أسبوع الراحة الذي أعقب الانتصارات على LSU وUtah State في افتتاح الموسم.

تولى ميلر موس منصب لاعب الوسط في فريق جامعة جنوب كاليفورنيا. وكان ينتظر منذ سنوات الحصول على هذه الفرصة، على الرغم من خبرته المحدودة.

يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع هجوم ميشيغان وإيصال الكرة إلى لاعبي تروجانز – زاكريا برانش، ليك ماكري، ماكاي ليمون وجاكوبي لين.

بعد أن ألقى ديفيس وارين ثلاث تمريرات اعتراضية ضد ولاية أركنساس، أعلنت ميشيغان أنها ستذهب مع أليكس أورجي هذا الأسبوع.

يبلغ طول أورجي 6 أقدام و 3 بوصات ويزن 235 رطلاً، وهو رياضي ممتاز يقدم إمكانات أكبر بكثير من منظور الاندفاع، وهو ما ينبغي أن يعمل بشكل جيد في هذه اللعبة.

أتوقع أن يتمتع كلا الهجومين بمزايا حاسمة في هذه المباراة، وهو ما من شأنه أن يجعل هذه المعركة ذات نتيجة أعلى مما يتوقعه البعض.

المراهنة على كرة القدم الجامعية؟

تم افتتاح الرهان الإجمالي عند 52.5 ولكن سرعان ما انخفض الرهان إلى 44. كنت سأراهن على أكثر من 47.

المسرحية: USC-Michigan أكثر من 44.

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يقدم جاكوب واين تقييمًا لكرة القدم الجامعية ودوري كرة القدم الأمريكية لصالح صحيفة نيويورك بوست. وقد حقق تقدمًا بواقع 84.5 وحدة في الرياضتين مع عائد استثمار بنسبة 6.27%.