احتمالات ALCS، والاختيارات، وأفضل الرهانات يوم الاثنين

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



من كان لديه أسبوع أفضل؟ شوهي أوهتاني، دنفر برونكو أو جورج سانتوس؟

من المؤكد أنه لم يكن مدرب فريق جيتس آرون جلين.

“لست مستعداً للجلوس هنا وأقول ما سيحدث الأسبوع المقبل. لكنني سأقول هذا: هذا شيء يجب أن أنظر إليه”.

نحن لسنا متأكدين حتى مما سيحدث يوم الاثنين، آرون.

من المؤكد أن لاعب العمالقة “مرحبًا جود، لقد خذلتني ماكاتمني” قد قام بركلته الأخيرة.

ومن المؤكد أن دفاع Brian Daboll، الذي انهار مثل طاولة البوكر الرخيصة الخاصة بـ Stitches، مبالغ فيه.

متزوج من مارينرز وقد فات أوان الطلاق.

العب بمبلغ 50 دولارًا في سياتل في اللعبة 7 (+114، BetRivers).

لقد زرت كندا عدة مرات، ويبدو أن الناس لطيفون. لكنهم كانوا أقل من مضيفين كريمين.

فلاديمير غيريرو جونيور وأديسون بارجر أخذا لوجان جيلبرت عميقًا، وأجبر جايز على المباراة السابعة بفوزه على مارينرز 6-2.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

<br />

لقد أظهرنا القليل من ضبط النفس ولم نراهن.

لا يزال أسفل -649 joepisarciks.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

كان The One and Only Stitches يعيق لعبة البيسبول يوميًا لصحيفة The Post منذ عام 2019. وبأعجوبة، أنهى السباق باللون الأسود مرتين. ولكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بلقب Post’s NFL Best Bet العام الماضي.