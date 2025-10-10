احتمالات ALDS، اللقطات، أفضل الرهانات يوم الجمعة

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



خطط عطلة نهاية الأسبوع الآن بعد أن انتهى يانكيز؟ ربما اغسل السيارة؛ الكلب؛ اذهب لقطف اليقطين. شاهد “Downton Abbey: The Grand Finale”؛ توجه إلى New York Comic Con؛ حضور مظاهرة زهران ممداني؟

لدي فكرة أفضل.

سيقام يوم الأحد السنوي الحادي والعشرون لكرة القدم لجوي دويل في District Bar في جزيرة ستاتن.

لقد فقد جوي في 11 سبتمبر، ويجتمع أصدقاؤه وعائلته لتكريمه عامًا بعد عام.

الناس الطيبين. طعام جيد. والكثير من كرة القدم.

لا، كرة قدم جيدة؛ يلعب العمالقة والطائرات مباريات مبكرة هذا الأسبوع!

لعبة واحدة: أنت تعرف من لدينا.

لا يوجد رهان على اللعبة 5 لأن هذا اللولب يمكنه صرف رهاننا التسلسلي إذا قام Skubal وTigers بالقضاء على Mariners.

سمعت طوال الموسم كيف أن “جايز لديهم رقم يانكيز”.

لسوء الحظ، بعد أن دفعت 50 دولارًا أخرى لفريق يانكيز عندما كانوا متأخرين بنتيجة 2-0، أدركت أن عددًا كبيرًا جدًا من الأشخاص لديهم رقمي.

حسنًا، لقد كان خطأً! … بالحديث عن الأخطاء، صنع أوريون كيركرينج عملاً رائعًا.

أصيب بالذعر من أحد العائدين المحملين بالقواعد، وألقى بعنف إلى المنزل بدلاً من الأول. لقد انتهى فيلي.

خسارتان متتاليتان.

أسفل -629 بيبيتون.

