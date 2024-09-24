احتمالات MLB، الاختيارات، أفضل الرهانات

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يتجه فريق بالتيمور أوريولز بصعوبة إلى الأدوار الإقصائية، بعد خسارته 10 من آخر 14 مباراة وخمس سلاسل متتالية بعد فوز ديترويت باثنتين من ثلاث مباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

إذا لم يكن هناك تقدم بأربع مباريات في البطاقة البرية في الدوري الأمريكي، فإن فريق أوريولز سيكون في خطر عدم التأهل إلى ما بعد الموسم بالكامل.

سيختتم فريق بالتيمور الموسم العادي خارج أرضه، بدءًا من مساء الثلاثاء لبدء مجموعة من ثلاث مباريات في برونكس. سيبدأ دين كريمر المباراة لصالح الزوار، بينما سيواجه فريق يانكيز كلارك شميدت.

في حين فاز بالتيمور في آخر ثلاث مباريات للاعب الذي يلعب باليد اليمنى ضد نيويورك، لا تتوقع أن يمنح مدرب أوريولز براندون هايد كريمر الكثير من الحرية إذا واجه صعوبات.

احتمالات مباراة أوريولز ضد يانكيز

فريق خط المال خط التشغيل المجموع أوريولز +136 +1.5 (-155) 8.5 (-108) يانكيز -162 -1.5 (+130) 8.5 (-112) الاحتمالات عبر DraftKings

توقعات أوريولز: “نحاول فقط الوصول إلى هناك”

لقد كان أداء فريق أوريولز سيئًا للغاية. ورغم تقدمه في سلسلة المباريات هذا الموسم بنتيجة 6-4، إلا أنه يبدو وكأنه فريق مختلف تمامًا مقارنة بما كان عليه عندما التقى الفريقان آخر مرة في منتصف يوليو.

حصل كريمر على البداية في المباراة النهائية لسلسلة 14 يوليو لكنه لم يستمر سوى 4 ⅔ جولة بعد السماح بهدفين مكتسبين من أربع ضربات واثنين من التمريرات. كانت هذه هي المرة الثانية في آخر ثلاث مباريات له ضد فريق يانكيز التي فشل فيها في الوصول إلى الجولة الخامسة.

إن تقدم فريق أوريولز بأربع مباريات في سباق البطاقة البرية يضمن له تقريبًا التأهل إلى التصفيات النهائية. ومع ذلك، لا يزال يتعين عليه تحقيق بعض الانتصارات خارج أرضه لتأمين مكان له.

ونظراً للأداء السيئ الذي قدمه فريق أوريولز في الفترة الأخيرة، فإنك تشعر بأن الخوف قد سيطر على الفريق، مع ارتفاع الاحتمالات بأن هايد سوف يكون متحفظاً للغاية إذا نجح بالتيمور في تحقيق تقدم مبكر.

توقعات اليانكيز: مواجهة مفيدة لشميدت

بعد أن ضمنوا بالفعل مكانًا في التصفيات، لا يزال أمام فريق يانكيز مهمة لم يكتمل إنجازها، نظرًا لأنهم ما زالوا يتنافسون على ميزة اللعب على أرضهم في الدوري الأمريكي وخلال التصفيات. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأنهم سيتعاملون مع هذه المباراة باستخفاف.

يدخل فريق يانكيز هذه المباراة بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية، حيث حقق 12 انتصارا في آخر 16 مباراة.

لقد لعب شميدت ما لا يقل عن خمس جولات في آخر ثلاث مباريات له ضد فريق أوريولز، مما حد من عدد أشواطه إلى ثلاثة أو أقل.

إن ترسانته من الرميات تجعله ناجحًا عندما يواجه فريق بالتيمور. ففي النهاية، يرمي الكرة بشكل جيد بنسبة 21.3% من المرات، ويسجل فريق أوريولز 17 نقطة أقل من المتوسط ​​ضد الرميات.

كما أن أداء فريق أوريولز أقل من المتوسط ​​ضد الكرات المنزلقة (-0.8) والكرة المنحنية (-0.9) – وهي الكرات التي يجمعها شميدت في رميها بنسبة 40% تقريبًا من الوقت. وعلاوة على ذلك، فإن معدل ضربات الكرة الأولى لشميدت البالغ 63.1% من المفترض أن يضعه في موقف متميز في الرمي في المقدمة في العد.

اختيار أوريولز ضد يانكيز

أشعر بالقلق بشكل خاص بشأن قدرة كريمر على الرمي بشكل فعال يوم الثلاثاء. فهو لا يملك في ترسانته أي رمية تشير إلى قيمة رمي أقل من المتوسط ​​لصالح فريق يانكيز.

وعلاوة على ذلك، إذا استخدمنا مقياس Stuff+، الذي يقيس مدى خداع عروضه، فإن قيمته البالغة 87 هي الأدنى خلال مسيرته المهنية الممتدة لخمس سنوات.

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بالنسبة لشخص يرمي الكرة الثقيلة والكرة المقسمة بنسبة 33% من الوقت، فمن المفترض أن يكون كريمر لاعبًا أكثر ميلاً إلى الكرات الأرضية. ومع ذلك، فإن نسبة الكرات الأرضية إلى الكرات الطائرة التي تبلغ 1.0 تشير إلى أنه لم يكن ناجحًا بنفس القدر.

في 135 ظهورًا على اللوحة، حقق فريق يانكيز هذا معدل ضربات .273 ضد كريمر، مع wOBA .367 وxSLG .488. إنهم نوع الفريق الذي يمكن أن يسبب لكريمر كل أنواع المشاكل.

أفضل رهان: دين كريمر أقل من 14.5 أو أفضل (-115، BetMGM)

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