احتمالات MLB ، اختيارات ، أفضل الرهانات الأحد

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عيد أم سعيد! إلى أمي ، السيدة وكل الأمهات.

وقد فاز التوأم ستة على التوالي قبل علاقتهما ليلة السبت مع العمالقة.

لقد تخلى بابلو لوبيز ، بداية مينيسوتا الجيدة باستمرار ، عن ثمانية أشواط فقط على 33 أدوار.

خسر لاندين روب من سان فرانسيسكو اثنين على التوالي وسعال 15 أشواط على أدواره الـ 25 الماضية.

إنه ضد طبيعتنا الأفضل أن نضرب على Twinkies كمفضلات ، لكننا سنعود إلى López و Twins مقابل 50 دولارًا.

دعونا نصلي.

على أمل القليل من التدخل ليلة السبت. دعمنا فريق البابا ليو.

تعلم كل ما تحتاج لمعرفته حول الرهان MLB

مع البابا في زاوية/زاوية لدينا ، خسر وايت سوكس ، الذين لديهم تاريخ من المضيفين الكريمين ، 3-1 أمام مارلينز.

شين سميث أغلق الأسماك لمدة ستة أدوار.

غادر ، تسرب القلم ، وفجأة في يوم منصب البابا ليو بوببلهيد.

أسفل -230 رومانكاندز.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كانت الغرز الوحيدة والوحيدة تعيق لعبة البيسبول ، يوميًا ، لهذا المنصب منذ عام 2019. بأعجوبة ، انتهى باللون الأسود مرتين. لكن انتظر هناك المزيد. لقد أظهر تنوعه من خلال الفوز بجائزة أفضل رهان في اتحاد كرة القدم الأميركي في العام الماضي.