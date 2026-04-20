احتمالات NHL، اختيارات، أفضل رهان لتصفيات كأس ستانلي

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



لم يفز فريق إدمونتون أويلرز بقسم المحيط الهادئ، لكنهم ربما وصلوا إلى المكان المثالي في تصفيات المؤتمر الغربي بغض النظر.

بعد موسم متقلب، أنهى فريق أويلرز المركز الثاني في منطقة المحيط الهادئ خلف فيجاس، مما يعني أنهم سيواجهون أنهايم داكس في الجولة الأولى من تصفيات كأس ستانلي.

يتم تصنيف أنهايم، بكل المقاييس تقريبًا، على أنها أسوأ فريق في هذا المجال المكون من 16 فريقًا. وهي عبارة عن مباراة مصممة خصيصًا لفريق أويلرز كما يمكنك وضعها.

هذه هي تصفيات كأس ستانلي، لذلك يمكن أن يحدث أي شيء، لكن من الممكن أن تجلس أنهايم على البط في هذه السلسلة الأفضل من بين 7.

يعتقد صانعو الاحتمالات أن هذا هو الحال. إدمونتون هو الفريق المفضل بـ -210 للتقدم إلى الجولة الثانية، على الرغم من أن نقطة واحدة فقط تفصل بين هذين الفريقين بعد الموسم العادي.

كيف تكون الاحتمالات غير متوازنة إلى هذا الحد إذا كانت هذه الفرق متقاربة بعد 82 مباراة؟ الأمر كله يتعلق بقصة الشريط.

لعبة أويلرز ضد داكس 1، احتمالات السلسلة، التنبؤ

قبل الدخول في الأرقام، الميزة الأولى التي تمتلكها إدمونتون في هذه السلسلة هي الخبرة. تمتلك أنهايم مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في جولات فاصلة طويلة، ولكن هذا هو أول رصيف فاصل للامتياز منذ عام 2018، ولم يلعب أي من اللاعبين الذين يشكلون جوهرهم الشاب الديناميكي في فترة ما بعد الموسم.

سيأتي مذاقهم الأول ضد فريق لا يزال سليماً إلى حد كبير بعد رحلات متتالية إلى نهائي كأس ستانلي.

على الجليد، يمتلك فريق أويلرز الحواف في جميع أنحاء حلبة التزلج، وعلى الأخص في الدفاع.

بينما كان إدمونتون يتجه في الاتجاه الصحيح دفاعيًا على طول الامتداد، كان البط كابوسًا في منطقته طوال الموسم. استسلمت ثلاثة فرق فقط لأهداف أكثر من أنهايم في 2025–26، كما احتل البط المركز 28 في منع فرص التسجيل عالية الخطورة والمركز 25 في الأهداف المتوقعة ضدها.

ضد الفرق الأضعف في المؤتمر الغربي الناعم، تمكن البط من الخروج من المشاكل، لكن هذا لن ينسجم مع فريق أويلرز، الذي قام بتشديد الأمور مؤخرًا. يحتل إدمونتون المركز الخامس في دوري الهوكي الوطني في فرص التسجيل عالية الخطورة في آخر 25 مباراة.

كما أن عدم كفاءة أنهايم الدفاعية يؤدي إلى القضاء على الحافة الوحيدة التي كانت لديهم في قصة الشريط، والتي كانت تحرس المرمى. لم يكن لوكاس دوستال في أفضل حالاته هذا الموسم، ولكنك ستجعله اللاعب الأول في هذه المباراة ضد كونور إنجرام وتريستان جاري. لسوء الحظ، فإن عبء عمل Dostal صعب للغاية، مما ينفي أي ميزة قد يحملها في هذه السلسلة.

الرهان على NHL؟

ستكون الفرق الخاصة أيضًا مصدر قلق كبير لفريق البط، حيث أنهوا الموسم العادي بسادس أسوأ ركلة جزاء وعاشر أسوأ لعبة قوة. قاد إدمونتون ، كما هو معتاد ، الدوري بلعب قوي حصل على نسبة تزيد عن 30 بالمائة.

لقد أصبح هذا العائق غير متوازن بالفعل، ولم نذكر حتى كونور ماكديفيد بعد. بعد النصف الأول البطيء نسبيًا من الحملة، أضاء ماكديفيد الدوري على طول امتداده، حيث سجل 42 نقطة في 24 مباراة بعد الألعاب الأولمبية، وفاز بسهولة بكأس آرت روس برصيد 138 نقطة.

تسبب ماكديفيد بمعظم هذا الضرر بدون ليون درايسيتل، الذي كان على الرف خلال الشهر الماضي. يجب أن يكون النجم الألماني جاهزًا لخوض المباراة الثانية على أبعد تقدير.

بدون إجابة لـ McDavid، ولا لعبة القوة التي يلعبها فريق Oilers، من الصعب رؤية أنهايم تستمر في هذه السلسلة. وعلى الرغم من أن -210 هو سعر صعب التحمل نظرًا لعلامات استفهام إدمونتون على المرمى، إلا أنني أعتقد أن هناك طرقًا أخرى للعثور على القيمة في هذه السلسلة. أحد هذه الطرق هو دعم فريق Oilers للفوز بالسلسلة بثلاث مباريات على الأقل، والتي يبلغ سعرها حاليًا +205 في DraftKings.

لكن لعبتي المفضلة في هذه السلسلة هي دعم إيفان بوشارد لقيادة هذه السلسلة في الأهداف بنسبة 30/1. كقوة هجومية من الخط الأزرق، يجب على بوشار أن يدافع عن نفسه ليتغلب على ركلة الجزاء المؤسفة التي نفذتها أنهايم، ويجب أن يكون لديه مساحة كبيرة للعمل مع البط مع التركيز على احتواء ماكديفيد ودريسايتل.

المسرحيات: إدمونتون -2.5 مباراة (+205) | إيفان بوشار هو أكبر عدد من الأهداف في السلسلة (30/1، DraftKings)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.