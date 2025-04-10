احتمال أن يكون جابي بيريولت محترمًا للغاية في خسارة رينجرز

بعد 10 أيام فقط من حياته المهنية في NHL ، حصل Gabe Perreault على أول تعيين صحية للخدش.

لعب المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا ، والذي أحرق عام واحد من عقده للمبتدئين لتقديم تقرير إلى رينجرز خلال الفترة المتبقية من هذا الموسم ، ثلاث مباريات قبل أن يختار المدرب بيتر لافيوليت خدشه لصالح بريت بيرارد في خسارة ليلة الأربعاء 8-5.

ونتيجة لذلك ، عاد بيرارد إلى الخط الرابع بجوار سام كاريك وكريس كريدر.

“سنعيد بيرارد في التشكيلة ، لذلك مرة أخرى ، 12 مهاجمًا.” قال لافيوليت صباح الأربعاء عندما سئل عن منطقه وراء القرار. “المجيء ، أعتقد أنه بالنسبة لاعب شاب – خاصة خارج الكلية مباشرة – سيكون هناك أوقات أعتقد فيها حيث يمكنك تعليمه وإظهاره والسماح له بمشاهدة ويمارس ويمارس في بعض الألعاب أيضًا. حيث كان له تأثير جيد في اللعبة ، حيث يمكن أن يكون التأثير أكثر.” لقد كان جيدًا. “

بمتوسط ​​13:31 من وقت الجليد من خلال أول ثلاثة مباريات له ، كان لدى Perreault مجموعتين من الجناحين وتزلج في كل من المراكز الستة والسفلية.

بعد أن أمضى أول مباراتين له على الجناح الأيسر من JT Miller و Alexis Lafrenière ، تم وضع اختيار 23 في عام 2023 على الجناح الأيمن لكاريك وكريدر في خسارة 5-1 أمام البرق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أنهى Perreault موسمه الثاني في كلية بوسطن الشهر الماضي ، بعد أن خسر النسور أمام دنفر في نهائي بطولة NCAA الإقليمية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك زيادة في الإلحاح لتقييم perreault قدر الإمكان بالنظر إلى عدد الألعاب القليلة التي سيكون موجودا عليها ، قال لافيوليت بحزم لا.

وقال “عندما نعود وننظر إلى اللعبة ، يجلس المدربون ويذهبون معه”. “أعتقد أنها عملية تعليمية للاعبين الشباب. سواء كانت التدريبات ، والألعاب ، والفيديو ، والمشاهدة – يمكن أن تكون مزيجًا من كل ذلك. خطوة كبيرة تخرج من الكلية وتصبح على تشكيلة.

ميكا زيبانيجاد حصل على ركلة جزاء فقط 1:15 في اللعبة ، ولكن المركز السويدي ذهب على نطاق واسع.

لقد تم حسابها على أنها ملكة جمال رينجرز الحادية عشرة على التوالي من ركلة جزاء ، مع آخر ناجحة قادمة من دان بويل في 9 ديسمبر 2015.

وقع رينجرز أعلن الفريق يوم الأربعاء أن أنتون بلد لتمديد عقد في اتجاهين لمدة عامين.

وفقًا لـ Puckpedia ، يضمن Blidh 385،000 دولار وسيحقق 775،000 دولار على مستوى NHL و 350،000 دولار في القصر.

في 66 مباراة مع Wolf Pack هذا الموسم ، جمع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 17 هدفًا و 13 تمريرة حاسمة.

Word Out of Hartford هو أن حارس المرمى لويس دومينغو يوقع مع Ska St. Petersburg من دوري الهوكي في Kontinental.

سينتهي من بقية حملة 2024-25 مع The Wolf Pack ، لكن فترة عمله التي استمرت ثلاثة مواسم مع منظمة Rangers قد انتهت إلى نهايتها.

لعب دومينغو مباراتين مع رينجرز عندما لم يكن كل من إيغور شستركين وجوناثان كويك متاحين في 9 نوفمبر 2023 و 5 يناير من هذا العام.

كلاهما كان الفوز بلوشيرتس.

بعد أن فقدت مباراة الاثنين بسبب المرض ، قام المدافع كاندر ميلر بالاحماء وشارك في الاندفاع في الطابور لكنه لم يلعب يوم الأربعاء.

زاك جونق بقي في التشكيلة.