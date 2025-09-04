احذروا هذه الحيلة الجديدة التي يستخدمها اللصوص لمعرفة غيابكم

لم تعد السرقات تعتمد فقط على كسر الأقفال أو اقتحام النوافذ. اليوم يلجأ بعض اللصوص والمحتالين إلى حيل ذكية لمعرفة ما إذا كان المنزل خاليًا قبل استهدافه. إحداها تقوم على مراقبة باب الشقة أو المنزل باستخدام وسيلة بسيطة جدًا لكن يصعب الانتباه لها.

خيط رفيع من الغراء يكشف غيابكم

إذا لاحظت وجود خيط شفاف من الغراء بين باب منزلك وإطاره، فهذا ليس صدفة. يقوم المجرمون بوضع نقطة صغيرة من مادة لاصقة، ثم يتركونها ليعودوا لاحقًا. إذا انقطع الخيط، فهذا دليل على أن أحدًا دخل أو خرج من المنزل. أما إذا ظل كما هو، فبالنسبة لهم البيت فارغ والفرصة سانحة للسرقة أو الاستيلاء (squat).

طريقة مشابهة ظهرت أيضًا عبر لصق شريط لاصق على جرس الباب. فإذا ظل يرن باستمرار دون أن يزيله أحد، فهذا يعني ببساطة أن أهل البيت غائبون.

رصد الأبواب بانتحال شخصيات

لزيادة التمويه، قد يتنكر بعض المتسللين في هيئة ساعي بريد أو عامل توصيل، فيتنقلون داخل المباني السكنية لوضع العلامات على الأبواب دون إثارة الشبهات. بهذه الطريقة يحددون الشقق التي يمكن اقتحامها لاحقًا بسهولة.

كيف تحمي منزلك أثناء الغياب؟

لا تعلن عن إجازتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

على وسائل التواصل الاجتماعي. أخبر جارك أو قريبًا تثق به بغيابك، واطلب منه المرور دوريًا لرؤية الوضع وجمع البريد.

يمكنه أيضًا سقي النباتات أو فتح النوافذ أحيانًا لخلق انطباع بالحركة.

في فرنسا مثلًا، توفر الشرطة خدمة “عملية العطلة الهادئة”، حيث تقوم دوريات بزيارة المنازل المبلغ عن غياب سكانها للتأكد من سلامتها.

الخلاصة

هذه الحيلة البسيطة تؤكد أن اللصوص يعتمدون على مراقبة التفاصيل الصغيرة. لذلك، قليل من الوعي والحيطة، مع بعض الإجراءات الوقائية، قد يجنبك الكثير من المتاعب عند عودتك من السفر.