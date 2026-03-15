احذر من مخاطر الحرائق الشائعة في حمامك

في حين أن الحمام يرتبط عادةً بالمياه، فهو في الواقع مساحة يمكن أن تجتمع فيها أدوات التصفيف الساخنة والكهرباء لتكوين مخاطر حريق مخفية. عادة ما يكون الاستعداد أمام مرآة الحمام جزءًا أساسيًا من اليوم، لكن استخدام أدوات التصفيف ذات الحرارة العالية بالقرب من الرطوبة يتطلب القليل من الحذر الإضافي للحفاظ على منزلك آمنًا. يجد العديد من الأشخاص أن حماماتهم لا تحتوي على منافذ حائط كافية، مما يؤدي غالبًا إلى عادات تضع ضغطًا على النظام الكهربائي في المنزل. وللحفاظ على سلامتك، لا ينبغي أبدًا استخدام أسلاك التمديد في الحمامات، ويجب دائمًا فصل أدوات تصفيف الشعر فورًا بعد الاستخدام.
تستخدم الحمامات الحديثة منافذ قاطع دائرة الأعطال الأرضية (GFCI)، والتي تم تصميمها لتعطيل الدائرة على الفور إذا اكتشفت تيارًا كهربائيًا يتدفق عبر الماء أو الشخص. إذا كانت منافذ حمامك تفتقر إلى زري “الاختبار” و”إعادة الضبط”، فإن خطر التعرض لصدمة أو حريق بسبب ماس كهربائي يزيد. يعد تحديث المنافذ طريقة بسيطة لمنع خطر نشوب حريق في الحمام.
إن السماح لأدوات التصفيف الساخنة الخاصة بك بالجلوس على سطح آمن للحرارة حتى تصبح باردة عند اللمس هي طريقة بسيطة لمنع نشوب حريق في حمامك. إن إبقاء الأدوات الحرارية بعيدًا عن الحوض والحوض لا يقل أهمية، لأن الماء يمكن أن يسبب ماسًا كهربائيًا أو شرارة حتى لو تم إيقاف تشغيله. إذا تم ترك مجفف الشعر موصلاً بالكهرباء، فإن رش الماء في الفتحات يمكن أن يسحب التيار الكهربائي من الأسلاك إلى السطح المبلل للأداة. إن قضاء بضع دقائق إضافية لتنظيف المناشف والأنسجة يضمن أيضًا أنه إذا كانت الأداة لا تزال دافئة، فلن يشتعل أي شيء قريب منها.
تشكل أسلاك التمديد في الحمام خطرًا كهربائيًا كبيرًا
قد يبدو استخدام سلك تمديد في الحمام بمثابة حل سريع لمأخذ كهربائي غير موضوع بشكل جيد، ولكنه قد يزيد من خطر نشوب حريق كهربائي. نادرًا ما يتم تصنيع الحبال خفيفة الوزن للتعامل مع الكمية الهائلة من الطاقة التي يسحبها مجفف الشعر أو مكواة تجعيد الشعر. عندما تقوم بإدخال هذا القدر من الكهرباء عبر سلك ليس ثقيلًا بدرجة كافية، يبدأ السلك في السخونة الزائدة من الداخل إلى الخارج. تتراكم هذه الحرارة دون أي إنذار، خاصة إذا كان السلك مخفيًا خلف سلة أو تحت سجادة، حيث يكون تدفق الهواء محدودًا. هذا مجرد أحد الأخطاء التي ترتكبها باستخدام أسلاك التمديد والتي يمكن أن تؤدي إلى كارثة.
نظرًا لأن الحمامات رطبة بطبيعتها، يمكن أن تعمل الرطوبة كجسر للتيار الكهربائي، مما يسمح لها بالانتقال عبر الأسطح الرطبة، مما يزيد من خطر الصدمات. في حين أن معظم أسلاك التمديد مصممة فقط للعناصر منخفضة الطاقة مثل المصباح، فإنها غالبًا ما تستخدم في الحمامات حيث يتم الدوس عليها أو الضغط عليها في أبواب الخزانات. يؤدي هذا التآكل المستمر إلى تعطل الأسلاك الداخلية ويمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة السلك، ولهذا السبب يعد الحمام أحد الأماكن التي يجب ألا تستخدم فيها أسلاك التمديد أبدًا. يقترح خبراء السلامة دائمًا توصيل الأدوات المنتجة للحرارة مباشرةً بالحائط للحفاظ على استقرار الدائرة وإبقائها بعيدًا عن أسطح العمل الرطبة لمنع حدوث قصور مفاجئ.
يمكن أن يؤدي توصيل أدوات تصفيف الشعر إلى إشعال مواد قابلة للاشتعال
يمكن أن تصل درجة حرارة المكواة المسطحة إلى 400 درجة فهرنهايت في الوقت الذي تستغرقه لتنظيف أسنانك، وهذه الحرارة لا تختفي بمجرد الضغط على مفتاح إيقاف التشغيل. من السهل الانتهاء من شعرك والخروج من الباب مع ترك الأداة الساخنة على طاولة مصفحة أو منشفة. تشتمل العديد من أدوات الشعر الحديثة على ميزة الإيقاف التلقائي، على الرغم من أنها قد تفشل أحيانًا ولا يتم إيقاف تشغيلها، حتى عندما تعتقد أنها كذلك. عندما يجلس هذا المعدن الساخن على طاولة خشبية أو بالقرب من كومة من ورق التواليت، فإنه يمكن أن يحرق السطح ببطء حتى تشتعل فيه النيران في النهاية. وهذا لا يحدث دائمًا على الفور؛ قد يشتعل الدخان لفترة من الوقت أثناء تواجدك بعيدًا عن المنزل.
يؤدي لف السلك بإحكام حول مقبض أداة التصفيف أيضًا إلى اهتراء الأسلاك، مما يؤدي إلى ظهور شرارة يمكن أن تقفز على زجاجات مثبت الشعر أو الشامبو الجاف. هذه العلب المضغوطة هي في الأساس وقود، ويمكن لشرارة واحدة أن تحول سطح العمل الفوضوي إلى نار. يعد وضع أدواتك على حصيرة السيليكون وسحب القابس من أفضل الطرق للتأكد من أنك تبذل قصارى جهدك لمنع نشوب حريق.