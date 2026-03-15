احذر من مخاطر الحرائق الشائعة في حمامك

في حين أن الحمام يرتبط عادةً بالمياه، فهو في الواقع مساحة يمكن أن تجتمع فيها أدوات التصفيف الساخنة والكهرباء لتكوين مخاطر حريق مخفية. عادة ما يكون الاستعداد أمام مرآة الحمام جزءًا أساسيًا من اليوم، لكن استخدام أدوات التصفيف ذات الحرارة العالية بالقرب من الرطوبة يتطلب القليل من الحذر الإضافي للحفاظ على منزلك آمنًا. يجد العديد من الأشخاص أن حماماتهم لا تحتوي على منافذ حائط كافية، مما يؤدي غالبًا إلى عادات تضع ضغطًا على النظام الكهربائي في المنزل. وللحفاظ على سلامتك، لا ينبغي أبدًا استخدام أسلاك التمديد في الحمامات، ويجب دائمًا فصل أدوات تصفيف الشعر فورًا بعد الاستخدام.

تستخدم الحمامات الحديثة منافذ قاطع دائرة الأعطال الأرضية (GFCI)، والتي تم تصميمها لتعطيل الدائرة على الفور إذا اكتشفت تيارًا كهربائيًا يتدفق عبر الماء أو الشخص. إذا كانت منافذ حمامك تفتقر إلى زري “الاختبار” و”إعادة الضبط”، فإن خطر التعرض لصدمة أو حريق بسبب ماس كهربائي يزيد. يعد تحديث المنافذ طريقة بسيطة لمنع خطر نشوب حريق في الحمام.

إن السماح لأدوات التصفيف الساخنة الخاصة بك بالجلوس على سطح آمن للحرارة حتى تصبح باردة عند اللمس هي طريقة بسيطة لمنع نشوب حريق في حمامك. إن إبقاء الأدوات الحرارية بعيدًا عن الحوض والحوض لا يقل أهمية، لأن الماء يمكن أن يسبب ماسًا كهربائيًا أو شرارة حتى لو تم إيقاف تشغيله. إذا تم ترك مجفف الشعر موصلاً بالكهرباء، فإن رش الماء في الفتحات يمكن أن يسحب التيار الكهربائي من الأسلاك إلى السطح المبلل للأداة. إن قضاء بضع دقائق إضافية لتنظيف المناشف والأنسجة يضمن أيضًا أنه إذا كانت الأداة لا تزال دافئة، فلن يشتعل أي شيء قريب منها.