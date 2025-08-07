احذر هذه النباتات السامة التي قد تضر قطتك في الحديقة

في صباحٍ هادئٍ، لاحظتُ قطّي الصغير يتجول بين أوراق النباتات على الشرفة كأنه مستكشفٌ فضولي، فتذكّرتُ التحذير الذي قرأته عن تأثير بعض النباتات على صحة القطط. فيما يلي عشر نباتات شائعة قد تشكل خطرًا على صديقك الفروّي، مع بعض النصائح لحمايته.

الـفيكوس

من أسهل النباتات المنزلية انتشارًا وبريقًا، لكن عصارتها تحوي فوروكومارين مهيّجًا للجلد والفم. عند ملامسته، قد يعاني القطّ من تقيؤ وإسهال وتورم في الوجه، لذا احرص على وضعه في أماكن عالية بعيدًا عن متناول مخالب حيوانك.

الـفيلودندرون (Monstera Deliciosa)

هذه الأوراق الكبيرة الأنيقة تنبعث منها أكسالات تُسبّب حرقانًا في الفم والأنف عند القضم، بالإضافة إلى تورّم شديد وأحيانًا صعوبةً في التنفس. إذا كان قطّك يميل لمضغ الأوراق، أزلها فورًا أو استبدلها ببدائل آمنة.

الـالمغطس (Lily of the Valley)

زهورٌ بيضاءٌ جميلة، لكنّها تحتوي على جليكوسيدات تؤثر على القلب، مسببةً بطءً في النبض واضطراباتٍ قلبيةٍ خطيرة. لا تضعها في فازاتٍ على مستوى الأرض أو قرب الشباك الذي يتسلّل إليه قطّك.

الـالسيكلامين

جذوره سامة جدًا، ويؤدي تناولها إلى تقلّصات وألمٍ في المعدة وتعلّقٍ بالتنفس بالقليل من البصاق. إن شرّ عليك مكان زراعته أو استعيض عنه بنباتٍ آمن إذا كنت تشارك المنزل مع قطةٍ فضولية.

الألوة فيرا

رغم فوائدها للبشرة، إلا أن أوراقها تحتوي على مواد ملّينة قد تُسفر عن إسهالٍ حاد وتلفٍ في الكبد عند الإفراط في الأكل منها. أبقِها بعيدًا عن مناطق لعب قطّك.

الـيوكا

أغصانه ورصالها تحوي سابونينات تتسبب في قيءٍ مفرط وتشنّجاتٍ مع احتمال هبوطٍ في درجة حرارة الجسم. إن كان منزلك يحتوي على يرقات حشرية، استبدل اليوكا بنباتٍ مقاومٍ دون مخاطر.

السانسيڤيريا (سانسيريا)

أوراقها القاسية تحمل سمومًا تهيّج الفم والأمعاء مسببةً ألمًا في المعدة وإسهالًا وآلامًا جلدية عند ملامسة اللعاب. اختر نباتاتٍ بديلة إن كنت تزرع هذه الأصناف قرب أماكن نوم قطّك.

الـديفينباخيا

معروفة باسم “لُسانُ الحُبّ”، تحتوي على بلورات كالسيوم دقيقة تؤدي لحرقانٍ حاد باللسان وشّفاهٍ متورمةٍ ومشاكلَ في الهضم. احرص على غسل يديكِ بعد التعامل معها وتجنب وضعها قرب أماكن الجلوس.

الـرودوديندرون

زهوره الزاهية تخفي سمومًا تؤثر في القلب والجهاز العصبي، مسببةً تقيؤًا وهلاوسًا وحتى غيبوبةٍ في حالاتٍ شديدة. من الأفضل وضعه في الحديقة بعيدًا عن شرفة المكان الذي يتردد عليه القط.

نصائح للوقاية

وضع في أماكن مرتفعة: استغل رفوفًا عالية أو حوامل تعليقية بعيدًا عن متناول القط. استخدام بدائل آمنة: اختر نباتات مثل النعناع البري أو قطيفة الأزهار التي لا تشكل خطرًا. تقديم العشب الخاص بالقطط: حفّز قطّك على مضغ نباتاتٍ مخصصة تساعده على الهضم. مراقبة السلوك: عند ملاحظة قضم أو لعاب حول النبات، احمله فورًا بعيدًا. استشارة الطبيب البيطري: عند ظهور أعراض مثل التقيؤ أو التهاب الفم، قد تدل على تسممٍ يحتاج إلى علاجٍ سريع.

باتباع هذه الإجراءات وحمايتك لنباتاتك، تضمن لأليفك الأليف أمانًا وراحةً في بيئة منزلية صحية.