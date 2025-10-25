احصل على إيداع أولي بنسبة 20% يصل إلى 1,600 دولار أمريكي لسكان الجزيرة مقابل فلايرز

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



سيلتقي سكان الجزيرة مع فيلادلفيا فلايرز بعد ظهر يوم السبت في لقاء بين فريقين لا يستطيعان تحمل خسارة النقاط.

كان من المتوقع أن يغيب كل من Isles وFlyers عن التصفيات القادمة في الموسم الجديد، وأفضل طريقة لتحدي هذه التوقعات هي الحصول على نقاط ضد منافس أقل من ممتاز.

لذا، على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا، إلا أن هاتين نقطتين حاسمتين لكلا الفريقين يوم السبت.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن سكان الجزيرة مقابل الطيارين

لسنوات، كان سكان الجزيرة معروفين بأنهم أحد أقوى الفرق الدفاعية في دوري الهوكي الوطني، لكن هذه الهوية تغيرت الآن.

يحتل فريق الجزر مركزًا متقدمًا في الهجوم، بينما يكافح فريقهم من أجل العثور على مكانته في الموسم الجديد، بعيدًا عن الصاعد المتميز ماثيو شيفر.

لا ينبغي أن يكون لديهم الكثير من المشكلات مع الطيارين، الذين ليس من المتوقع أن يشعلوا العالم بالهجوم هذا الموسم.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

مايكل ليبوف هو أحد مشجعي سكان الجزيرة الذين طالت معاناتهم، ولكنه مراهن رياضي يحقق أرباحًا طويلة ويتمتع بخبرة 10 سنوات في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة المقامرين على الفوز بمجموعات الرهانات، والعثور على اللقطات الطويلة، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضات السائدة والمتخصصة.