احصل على الاتجاه و DIY أبواب Bifold Barn الخاصة بك لخزانتك

تشغل أبواب الخزانة الخاصة بك قدرًا كبيرًا من المساحة البصرية داخل غرف نوم منزلك وممراتها ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التصميمات الداخلية. إذا كنت قد سئمت من المظهر البسيط الذي عفا عليه الزمن في هذه التركيبات في منزلك ، فقد يكون الوقت قد حان للترقية. تعتبر أبواب Bifold Closet ، على وجه الخصوص ، خيارًا بديلاً شهيرًا بفضل تصميمها لتوفير المساحة ووظائفها المباشرة. هناك الكثير من الطرق الإبداعية لإعطاء حياة جديدة لأبواب خزانة Bifold Basic ، مما يعني أنه يمكنك بسهولة تحويلها لمطابقة نمطك المفضل. إذا كنت مهتمًا بتجديد مناطق المعيشة الخاصة بك بمزيد من الأجواء الريفية ، فيمكنك إعطاء هذه المنشآت القابلة للطي نظرة على باب الحظيرة العصرية بمساعدة DIY بسيطة.

لدى Tiktok usertayBrice طريقة ذكية لوضع مجموعة من أبواب Bifold Barn التي يمكنك متابعتها بسهولة دون الحاجة إلى بناء كل شيء من نقطة الصفر. في مقطع فيديو تعليمي سريع ، يصطدم صاحب المنزل بضع شرائط من الخشب الرقائقي إلى الخارج من باب Bifold المسطح الجديد في تشكيل يشبه السلم. بعد ذلك ، يتم تحضير الأبواب ورسمها ، مما يمنحهم مظهرًا موحدًا ، حيث يقوم مستخدم Tiktok بتثبيت مجموعة مسار الأجهزة المنزلق على طول الجزء العلوي. النتيجة النهائية هي لاعبا اساسيا عصرية تجعل الغرفة بأكملها تبدو أكثر راقية. يعد هذا المشروع بالتأكيد أحد أفضل الطرق لإعطاء أبواب الخزانة الخاصة بك تحديثًا مزخرفًا ، ولا يتطلب أي أدوات خاصة أو معرفة خشبية.