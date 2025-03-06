احصل على الاتجاه و DIY أبواب Bifold Barn الخاصة بك لخزانتك

تشغل أبواب الخزانة الخاصة بك قدرًا كبيرًا من المساحة البصرية داخل غرف نوم منزلك وممراتها ، ونتيجة لذلك ، يمكن أن يكون لها تأثير كبير على التصميمات الداخلية. إذا كنت قد سئمت من المظهر البسيط الذي عفا عليه الزمن في هذه التركيبات في منزلك ، فقد يكون الوقت قد حان للترقية. تعتبر أبواب Bifold Closet ، على وجه الخصوص ، خيارًا بديلاً شهيرًا بفضل تصميمها لتوفير المساحة ووظائفها المباشرة. هناك الكثير من الطرق الإبداعية لإعطاء حياة جديدة لأبواب خزانة Bifold Basic ، مما يعني أنه يمكنك بسهولة تحويلها لمطابقة نمطك المفضل. إذا كنت مهتمًا بتجديد مناطق المعيشة الخاصة بك بمزيد من الأجواء الريفية ، فيمكنك إعطاء هذه المنشآت القابلة للطي نظرة على باب الحظيرة العصرية بمساعدة DIY بسيطة.
لدى Tiktok usertayBrice طريقة ذكية لوضع مجموعة من أبواب Bifold Barn التي يمكنك متابعتها بسهولة دون الحاجة إلى بناء كل شيء من نقطة الصفر. في مقطع فيديو تعليمي سريع ، يصطدم صاحب المنزل بضع شرائط من الخشب الرقائقي إلى الخارج من باب Bifold المسطح الجديد في تشكيل يشبه السلم. بعد ذلك ، يتم تحضير الأبواب ورسمها ، مما يمنحهم مظهرًا موحدًا ، حيث يقوم مستخدم Tiktok بتثبيت مجموعة مسار الأجهزة المنزلق على طول الجزء العلوي. النتيجة النهائية هي لاعبا اساسيا عصرية تجعل الغرفة بأكملها تبدو أكثر راقية. يعد هذا المشروع بالتأكيد أحد أفضل الطرق لإعطاء أبواب الخزانة الخاصة بك تحديثًا مزخرفًا ، ولا يتطلب أي أدوات خاصة أو معرفة خشبية.
كيف تضع مجموعة من أبواب Bifold Barn
تتمثل الخطوة الأولى في تجميع أبواب الخزانة الجديدة الخاصة بك في العثور على مجموعة من الأبواب Bifold الأساسية وشرائها التي تتطابق مع حجم مدخل خزانة ملابسك. قم بفك الباب ، وقياسه ، وقم بتنظيفه بحيث يكون جاهزًا للمواد اللاصقة. بعد ذلك ، قطع بعض الألواح الرقيقة من الخشب الرقائقي لنمط سطح الباب. يجب أن تشكل الألواح التي تقطعها إطارًا مستطيلًا على طول حافة كل لوحة باب. ستحتاج أيضًا إلى بعض أطوال الخشب الإضافية التي يمكن أن تتناسب أفقيًا ضمن هذه الإطارات لإنشاء نمط سلم. قم بتجفيف جميع القطع للتأكد من أنها تتجمع بدقة ، ثم قم بتوصيلها بالباب مع الغراء الخشبي ومسدس الأظافر. قد ترغب في استخدام المشابك ، مثل مشابك الربيع الرائعة في Romeda ذات الأسعار المعقولة ، لتثبيت كل شيء في مكانه أثناء التجفيف.
بعد ذلك ، ستحتاج إلى تطبيق سد الأكريليك-لاتكس بين المفاصل الخشبية لإغلاقها. لا تستخدم سد السيليكون ، لأنك لن تتمكن من رسمها. بمجرد الانتهاء من ذلك ، حان الوقت للطلاء والطلاء. تأكد من اختيار لون يطابق بقية الداخلية الخاصة بك. أخيرًا ، قم بتثبيت مجموعة أجهزة باب Barn Door SmartStandard ذات الطبقات ذات الطابع الثنائي ، أو منتجًا مشابهًا له نفس الوظيفة ، على طول باب خزانة ملابسك. قبل أن تناسب الباب في مكانه ، فكر في استخدام مستوى الليزر للتأكد من أن المسار العلوي مستقيم تمامًا.
نصائح إضافية لتثبيت أبواب Bifold Barn لخزانك
على الرغم من أن TayBrice يستخدم الطلاء الأبيض على أبواب Bifold Barn ، إلا أنه يمكنك بسهولة اختيار لون مختلف يكمل أسلوب منزلك بشكل أفضل. على سبيل المثال ، سوف تسمح علبة كيلز للتشيد بالتوابل براون خزانة ببور الخزانة الجديد بإعطاء مساحتك مظهرًا أكثر ثراءً وأكثر دراماتيكية. إذا كان لديك ديكور Farmhouse في منزلك ، فيمكنك بدلاً من ذلك الرمال أسفل سطح بابك مع عدد قليل من فريك مختلف قبل بدء المشروع ، ثم تطبيق طبقات من الخشب بدلاً من الطلاء. يجب أن يساعد منتج مثل Varathane Fast Dark Dark Wood Slat في جعل بابك يبدو خالدًا وأنيقًا.
إذا كنت ترغب في جعل فتح أبوابك Bifold وإغلاقها أسهل قليلاً ، فيجب عليك أيضًا التفكير في تثبيت المقابض التقليدية والمقابض جنبًا إلى جنب مع مكونات مجموعة أجهزة Door Barn الخاصة بك. هل لديك رقعة من مساحة الجدار المفتوحة على طول اليسار أو يمين خزانتك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فيمكنك أيضًا التفكير في اختيار باب الحظيرة المنزلق من واحدة بدلاً من ذلك ، لأنه سيكون أنيقًا بنفس القدر. على الرغم من أن مثل هذه المباراة ستشغل مساحة أكبر من المحتمل ، فقد يكون من الأسهل بعض الشيء فتحها ، ويمكن أن تبدو أكثر فخامة قليلاً. إذا كنت ستنزلق بقية غرفتك مع جمالية الديكور الريفي ، فيجب أن تستخدم الأثاث والقطع لهجة في المقام الأول نغمات الألوان المحايدة أو الطبيعية.