احصل على الانتهاء المهني من خلال تعلم كيفية البلاط البورسلين بولنوز

تم تصميم بلاطات Bullnose لإخفاء حواف غير مكتملة وهي واحدة من أهم النصائح لجعل البلاط تبدو أغلى مما هي عليه. غالبًا ما يتم اعتبارها بلاطًا للحمامات أو باكسبلاشات المطبخ ، لكنها متوفرة أيضًا كبلاط أو أرضيات. يمكن أن يكون العيب محدودًا. ربما تكون قد وجدت بلاط البورسلين المثالي لمنزلك أو الفناء ، ولكن لا يوجد نسخة من بولنوز لخطوات أو تسبح. لحسن الحظ ، هناك أدوات متوفرة تتيح لك إنشاء Bullnose الخاص بك وفقًا لمعايير مهنية.

أحد الاختلافات الرئيسية بين البلاط الخزفي والخزف هو مدى صعوبة الخزف. يمكن أن تقطع أي أداة لتبليم الخزف ، لكنك تحتاج إلى الماس للخزف. على الرغم من أن هذا يبدو مكلفًا ، إلا أن قواطع ملفات Bullnose هي حل ميسور التكلفة. هذه لها مرفق مؤشر ترابط ⅝ بوصة يناسب مطاحن الزاوية القياسية. إذا كنت لا تملك بالفعل واحدة من هذه الأدوات ، فإن طاحونة زاوية Porter-Cable الشهيرة تبلغ حوالي 40 دولارًا. تأتي القواطع بأحجام مختلفة لتناسب سمك البلاط مختلف. يتم توصيل لوحة التوجيه لتشغيل الأداة على طول حافة البلاط المربع ، وتطحن المواد بعيدًا حتى يتم إنشاء حافة بولنوز. قد يترك هذا سلسلة من التلال الصغيرة في الوسط يمكن تنعيمها باستخدام منصات تلميع الماس للمطحنة أو وسادة اليد ، مثل لوحة اليد الماسية هذه من Unifizz. كلاهما متاحان في مختلف الدرجات (فريك) ، لذلك يمكن تحقيق الانتهاء من المهنيين السلس بعناية وصبر.