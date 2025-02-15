احصل على الانتهاء المهني من خلال تعلم كيفية البلاط البورسلين بولنوز

تم تصميم بلاطات Bullnose لإخفاء حواف غير مكتملة وهي واحدة من أهم النصائح لجعل البلاط تبدو أغلى مما هي عليه. غالبًا ما يتم اعتبارها بلاطًا للحمامات أو باكسبلاشات المطبخ ، لكنها متوفرة أيضًا كبلاط أو أرضيات. يمكن أن يكون العيب محدودًا. ربما تكون قد وجدت بلاط البورسلين المثالي لمنزلك أو الفناء ، ولكن لا يوجد نسخة من بولنوز لخطوات أو تسبح. لحسن الحظ ، هناك أدوات متوفرة تتيح لك إنشاء Bullnose الخاص بك وفقًا لمعايير مهنية.
أحد الاختلافات الرئيسية بين البلاط الخزفي والخزف هو مدى صعوبة الخزف. يمكن أن تقطع أي أداة لتبليم الخزف ، لكنك تحتاج إلى الماس للخزف. على الرغم من أن هذا يبدو مكلفًا ، إلا أن قواطع ملفات Bullnose هي حل ميسور التكلفة. هذه لها مرفق مؤشر ترابط ⅝ بوصة يناسب مطاحن الزاوية القياسية. إذا كنت لا تملك بالفعل واحدة من هذه الأدوات ، فإن طاحونة زاوية Porter-Cable الشهيرة تبلغ حوالي 40 دولارًا. تأتي القواطع بأحجام مختلفة لتناسب سمك البلاط مختلف. يتم توصيل لوحة التوجيه لتشغيل الأداة على طول حافة البلاط المربع ، وتطحن المواد بعيدًا حتى يتم إنشاء حافة بولنوز. قد يترك هذا سلسلة من التلال الصغيرة في الوسط يمكن تنعيمها باستخدام منصات تلميع الماس للمطحنة أو وسادة اليد ، مثل لوحة اليد الماسية هذه من Unifizz. كلاهما متاحان في مختلف الدرجات (فريك) ، لذلك يمكن تحقيق الانتهاء من المهنيين السلس بعناية وصبر.
تعليمات خطوة بخطوة إلى بلاط البورسلين في بولنوز
إن إنشاء بولنوز على بلاط البورسلين أمر واضح ومباشر ، ولكن قد يكون من المفيد التضحية ببلاط الممارسة للتأقلم معها. احصل على قاطع الملف الشخصي على طاحونة الزاوية الخاصة بك ، ثم ضع المدافعين عن الأذن ، مثل هذه الفطائر الأذن في الحد من ضوضاء Procase ، ونظارات واقية ، وقناع الغبار N95. ضع البلاط على حافة ، مثبتة في منصة نقالة أو بين كتلتين من طراز Cinder للحفاظ عليه مستقرًا. يمكن أن تكون مطاحن الزاوية صعبة للمبتدئين ، لذلك استخدم يديًا على الأداة. اضغط على الزناد والعمل على طول حافة البلاط باستخدام الدليل الموجود في قاطع الملف الشخصي. لا تحاول إزالة جميع مواد البلاط مرة واحدة. ما عليك سوى طحنه ببطء حتى تصل إلى الشكل المطلوب. إذا كان هناك سلسلة من التلال ، فاستخدم لوحة التلميع المذكورة أعلاه لإزالتها. إنها لفكرة جيدة أن تعمل في الهواء الطلق لأن الغبار سيصل إلى كل مكان.
تبدأ قواطع ملفات Bullnose من حوالي 80 دولارًا لما يناسب البلاط السميك وتصبح أكثر تكلفة بشكل تدريجي للأحجام الأكبر. من المحتمل أن تكون أكثر من 100 دولار. الرخام ، لذلك لديك مكون آخر لتثبيت أرضية البلاط المثالية ، أيا كان المواد التي تستخدمها.