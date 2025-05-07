احصل على تذاكر Canelo مقابل Crawford الآن

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معركة القرن أخيرًا لها تاريخ.

في يوم الجمعة ، 12 سبتمبر ، سيذهب حامل لقب مجلة Ring Magazine Canelo álvarez إلى وجهاً لوجه مع Terence “Bud” Crawford في مباراة ضخمة في ملاكمة TKO في ملعب Las Vegas’s Allegiant الذي سيحدد من يحمل الحلقة ، WBA ، WBC ، IBF و WBO.

أعلن “فلفاريز” و “كراوفورد” أنهما سيواجهان لأول مرة في حياتهم المهنية الطوابق يوم السبت الماضي في رياده ، المملكة العربية السعودية بعد أن هزم حامل لقب IBF Canelo (63-2-2 ، 39 كوس) ويليام سكول (23-1 ، 9 كوس) عن طريق القرار.

وقال آلفاريز ، الذي جاءت خسارتان المهنيتان الوحيدون على يد فلويد مايويذر جونيور وديمتري بيفول: “كراوفورد هي واحدة من أفضل ما هناك ، و … أحب أن أشارك الحلبة مع هذا النوع من المقاتلين”. “انه لمن دواعي سروري.”

كما ذكر أعلاه ، لم يخسر كروفورد بعد على مدار حياته المهنية. سجله حاليًا في 41-0 مع 31 KOS.

إذا كنت تريد أن تكون هناك لمشاهدة هذه المخاطر العالية Sin City Showdown Live شخصيًا ، فستتوفر التذاكر اعتبارًا من اليوم.

في وقت النشر ، وجدنا مقاعد تصل إلى 473 دولارًا قبل الرسوم على المقاعد الحية.

يجب على المشجعين الذين يأملون في الاقتراب من الإجراء أن يخرج أكثر قليلاً. تبدأ الأسعار من 1،608 دولار قبل الرسوم لمقاعد 100 مستوى.

لمزيد من المعلومات ، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد عن معركة Canelo vs. Crawford في ملعب Allegiant أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه تخضع للتقلب.

تذاكر Canelo vs. Crawford 2025

يمكن الاطلاع على انهيار كامل لجميع أفضل أسعار التذاكر حسب القسم في ملعب Allegiant هنا:

أقسام ملعب أليجانت أسعار التذاكر

ابدأ في 400 مستوى 473 دولار 300 مستوى 536 دولار 200 مستوى 853 دولار 100 مستوى 1،608 دولار

(ملاحظة: أكدت صحيفة نيويورك بوست جميع الأسعار المذكورة أعلاه في وقت النشر. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي ، رهنا بالتقلب ، وإذا لم يلاحظ ذلك ، فسيتضمن رسوم إضافية عند الخروج.)

المقاعد VIVID هي منصة لتذاكر السوق الثانوية التي تم التحقق منها ، وقد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية ، اعتمادًا على الطلب.

إنها توفر ضمانًا بنسبة 100 ٪ من المشتري أن ينص معاملتك على أن تكون آمنة ومأمونة وسيتم تسليم التذاكر الخاصة بك قبل الحدث.

هل ما زلت فضوليًا بشأن المقاعد الحية؟ يمكنك العثور على مقال من فريقهم حول سبب شرعية الشركة هنا.

فيديو Canelo vs. Crawford

فورًا تقريبًا بعد أن قام ألفاريز بإسقاط وليام سكول في 12 جولة ، شق كروفورد طريقه إلى الحلبة. لمشاهدة مقطع فيديو للمقاتلين الذين يقيمون عيون أثناء إعلان القتال ، ألقِ نظرة أدناه:

معارك ضخمة في عام 2025

لا يمكنك الوصول إلى Sin City لرؤية Canelo v. Crawford في سبتمبر؟

لا عرق.

فيما يلي خمسة فقط معارك ملاكمة ضخمة و UFC لن ترغب في تفويت IRL.

• Keyshawn vs. de Los Santos في نورفولك ، فرجينيا (7 يونيو)

• Dvalishvili ضد O’Malley في نيوارك ، نيوجيرسي (7 يونيو)

• عثمان ضد باكلي في أتلانتا ، GA (14 يونيو)

• Mielnicki Jr. vs. Gardzielik في نيوارك ، نيوجيرسي (21 يونيو)

• هولواي مقابل بويير في نيو أورليانز ، لوس أنجلوس (يوليو 19)

تفضل الموسيقى الحية؟ ألقِ نظرة على قائمتنا بجميع أكبر جولات الحفلات الموسيقية في عام 2025 للعثور على العرض الذي يجعلك أكثر منطقية بالنسبة لك.

كتب هذا المقال مات ليفي ، مراسل أحداث نيويورك بوست لايف. يبقى Levy على اطلاع على أحدث إعلانات الجولات من الفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك ، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية-ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ فترة ولايته في The Post في عام 2022 ، استعرض Levy حفل Bruce Springsteen وأجرى مقابلة مع Melissa Villaseñor of SNL ، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن الصفقات يمكن أن تنتهي صلاحيتها ، وكل الأسعار تخضع للتغيير