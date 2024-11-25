احصل على كل المشاعر اللذيذة والدافئة مع المعكرونة الممتعة في حوض السباحة التي يمكنك صنعها بنفسك

سواء كنت من محبي لاتيه اليقطين أو تشرب موكا بالنعناع طوال العام، يمكنك صنع أجمل ديكور للكوب باستخدام عدد قليل من العناصر المتبقية التي ربما بدأت في جمع الغبار في المرآب الخاص بك. يشارك الكثير من منشئي المحتوى على كل من Instagram وTikTok إصداراتهم من زينة الأعياد لأكواب الشوكولاتة الساخنة العملاقة أو أكواب القهوة. لإنشاء كوب عملاق لنفسك، قم بتركيب مقبض معكرونة حمام السباحة في أصيص، ورش طلاء القطعة، وإضافة أي زخارف تريدها. يمكن وضعها بالقرب من الباب الأمامي الخاص بك على الشرفة المغطاة أو استخدامها كديكور داخلي.

قبل البدء، تأكد من أن لديك مسدس غراء ساخن عالي الجودة، لأن هذا هو المفتاح للحفاظ على المشروع معًا. أفضل صديق للحرفيين، مسدس الغراء هو أيضًا المفتاح لتعليق أكاليل الزهور الخاصة بك بسهولة في الخارج وغيرها من حيل المعكرونة الاحتفالية، لذا من المؤكد أن الاستثمار في واحد سيجعل التزيين أسهل. يمكنك أيضًا استعارة واحدة من صديق لتوفير المال.

ستحتاج أيضًا إلى بعض الإمدادات الأخرى لإكمال هذه الأعمال اليدوية الاحتفالية، بما في ذلك زوجان من شعيرية حمام السباحة وزارع بلاستيكي كبير يبلغ قطره 20 بوصة على الأقل. يتطلب المشروع أيضًا صندوقًا من الورق المقوى، وطلاء بالرش، وشريطًا للرسام. لقطع المواد الرغوية، تأكد أيضًا من وجود سكين حاد في متناول اليد. يمكنك أيضًا استخدام سكين مسنن أو مقص بدلًا من ذلك.