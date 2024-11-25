احصل على كل المشاعر اللذيذة والدافئة مع المعكرونة الممتعة في حوض السباحة التي يمكنك صنعها بنفسك

سواء كنت من محبي لاتيه اليقطين أو تشرب موكا بالنعناع طوال العام، يمكنك صنع أجمل ديكور للكوب باستخدام عدد قليل من العناصر المتبقية التي ربما بدأت في جمع الغبار في المرآب الخاص بك. يشارك الكثير من منشئي المحتوى على كل من Instagram وTikTok إصداراتهم من زينة الأعياد لأكواب الشوكولاتة الساخنة العملاقة أو أكواب القهوة. لإنشاء كوب عملاق لنفسك، قم بتركيب مقبض معكرونة حمام السباحة في أصيص، ورش طلاء القطعة، وإضافة أي زخارف تريدها. يمكن وضعها بالقرب من الباب الأمامي الخاص بك على الشرفة المغطاة أو استخدامها كديكور داخلي.
قبل البدء، تأكد من أن لديك مسدس غراء ساخن عالي الجودة، لأن هذا هو المفتاح للحفاظ على المشروع معًا. أفضل صديق للحرفيين، مسدس الغراء هو أيضًا المفتاح لتعليق أكاليل الزهور الخاصة بك بسهولة في الخارج وغيرها من حيل المعكرونة الاحتفالية، لذا من المؤكد أن الاستثمار في واحد سيجعل التزيين أسهل. يمكنك أيضًا استعارة واحدة من صديق لتوفير المال.
ستحتاج أيضًا إلى بعض الإمدادات الأخرى لإكمال هذه الأعمال اليدوية الاحتفالية، بما في ذلك زوجان من شعيرية حمام السباحة وزارع بلاستيكي كبير يبلغ قطره 20 بوصة على الأقل. يتطلب المشروع أيضًا صندوقًا من الورق المقوى، وطلاء بالرش، وشريطًا للرسام. لقطع المواد الرغوية، تأكد أيضًا من وجود سكين حاد في متناول اليد. يمكنك أيضًا استخدام سكين مسنن أو مقص بدلًا من ذلك.
كيفية صنع هذه الزخرفة الرائعة بنفسك
ابدأ بتغطية زارعك بطلاء بخاخ Krylon Red Pepper Fusion. يمكنك استخدام أي لون تريده، ولكن من الواضح أن اللون الأحمر أو الأخضر سيكونان أكثر الخيارات احتفالية. ومن ثم قم بتقطيع نودلز حمام السباحة لصنع مقبض لكوبك. سيختلف الطول حسب حجم زارعك. استخدم الغراء الساخن لتثبيت كلا الطرفين بشكل آمن على جانب واحد من أصيص النباتات المطلي. بمجرد أن يجف، قم بطلاء المقبض بنفس لون الغراس.
بعد ذلك، قم بقطع دائرة من صندوق من الورق المقوى بحيث يمكن وضعها بشكل مريح داخل حافة أصيص زرع البلاستيك. من المفترض أن يبدو هذا مثل سطح الشوكولاتة الساخنة أو غيرها من المشروبات اللذيذة، لذا أضف بعض العوامل المبهرة الإضافية من خلال طلاء الورق المقوى بطلاء بخاخ معدني من شركة Rust-Oleum Metallic باللون النحاسي الداكن أو النحاس الأصفر العتيق. لا تكتمل متعة تناول فنجان من القهوة بدون بعض أعشاب من الفصيلة الخبازية. اصنع العدد الذي تريده عن طريق تقطيع معكرونة حمام السباحة ورش الطلاء على القطع باللون الأبيض، ثم إضافة ورق أبيض على الأطراف لتغطية الثقوب. قد تبدو رغوة الرش أيضًا مثل الكريمة المخفوقة.
وأخيرا، سوف تحتاج إلى إنشاء القش. قم بقطع طول نودلز حمام السباحة بنفس ارتفاع أصيصك تقريبًا. لإنشاء تأثير شريطي على شكل قصب الحلوى، قم بطلاء المعكرونة باللون الأبيض. اتركها تجف جيدًا قبل أن يقوم الرسامون بلف شريط المعكرونة حول حوض السباحة ورسمه باللون الأحمر. قم بإزالة الشريط قبل لصق المصاصة على ديكور الكوب الجديد الخاص بك والذي سيضيف لمسة من سحر العطلة إلى منزلك. إذا رغبت في ذلك، أضف زخارف إضافية حول المارشميلو مثل الزينة أو زينة ندفة الثلج على الكوب.