احصل على ما يصل إلى 1000 دولار أمريكي متطابق في FanCash لـ AT&T Pebble Beach Pro-Am

تطلق Pebble Beach امتداد PGA TOUR كأول حدث مميز لعام 2026، مما يجلب ملعب النخبة بدون قطع إلى مكان رئيسي ست مرات في شبه جزيرة مونتيري.

يتشارك العشرة الأوائل على مستوى العالم في البطولة للمرة الأولى هذا الموسم، حيث تم تثبيت سكوتي شيفلر باعتباره المرشح المفضل +300 بعد الفوز في أمريكان إكسبريس واحتلال المركز الثالث في فينيكس.

ما رأي خبير البريد لدينا في AT&T Pebble Beach Pro-Am

يعود روري ماكلروي كبطل مدافع عند +1300، في أول ظهور له في الموسم ضد لوحة تضم سي وو كيم (+2000)، وتومي فليتوود وزاندر شوفيل (+2500)، وفيكتور هوفلاند وكاميرون يونغ (+2700).

يصل شيفلر في حالة جيدة، لكن تاريخ ماكلروي هنا ووصول فليتوود كبطل FedExCup يزيد من وزنه بأرقام أقصر.

إن صعود جاستن روز إلى المركز الثالث عالميًا بعد أداء قياسي في توري باينز يضخ متغيرًا آخر متطورًا إلى محفظة بقيمة 20 مليون دولار مع هامش ضئيل للخطأ.

