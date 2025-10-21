احصل على ما يصل إلى 2000 دولار أمريكي من FanCash لسكان الجزيرة مقابل أسماك القرش

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



بعد بداية صعبة لموسم NHL، يتطلع سكان الجزيرة إلى الحفاظ على المشاعر الجيدة وتوسيع سلسلة انتصاراتهم إلى ثلاث مباريات عندما يواجهون أسماك القرش في UBS Arena يوم الثلاثاء.

وتأمل أسماك القرش في الحصول على واحدة في عمود الفوز لأول مرة هذا الموسم.

يدخل سكان الجزيرة اللعبة كمفضلين مهمين.

قام صانعو Oddsmakers في Fanatics بإدراج الجزر عند -225 احتمالًا، مع وجود نسبة أعلى/أقل عند 6.5 هدفًا مشتركًا.

تم تعيين هبوط عفريت الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن سكان الجزيرة مقابل أسماك القرش

بالنظر إلى الطريقة التي بدأ بها سكان الجزيرة هذا الموسم، فإنهم لا يريدون أن يكونوا الفريق الذي يمنح أسماك القرش فوزهم الأول.

افتتح سان خوسيه الموسم بخسارتين في الوقت الإضافي، ثم أتبع ذلك بثلاثة انفجارات. لقد تم تفوقهم بنتيجة 14-4 على هذا الامتداد.

يمكن لسكان الجزيرة أن يتطلعوا إلى اللاعب الصاعد ماثيو شيفر للحصول على بعض الجوانب الإيجابية خلال بدايتهم البطيئة، لكن دفاعهم سيحتاج إلى أن يكون محكمًا لمدة 60 دقيقة كاملة لتخفيف المخاوف المحيطة بهم.

