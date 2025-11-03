احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



سيلعب نيكس في الليلة الثانية من المواجهة المتتالية في ماديسون سكوير جاردن ضد ويزاردز يوم الاثنين. واشنطن هي 1-5 في الموسم وتتطلع إلى إنهاء انزلاقها في أربع مباريات في نيويورك.

فاز نيكس في تسع مواجهات متتالية ضد ويزاردز، منذ موسم 2022-23.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن نيكس ضد ويزاردز

يجب أن يكون نيكس قادرًا على إصلاح ما كان يعيب هجومهم ضد ويزاردز عندما يستقرون في نظام مايك براون الجديد. لقد كان الدفاع اختياريًا لفريق Wizards لافتتاح الموسم. لقد تفوقوا بأرقام مزدوجة في أربع مباريات هذا الموسم وسمح لهم بـ 130 نقطة في ثلاث مباريات.

لقد حصلوا على بعض العروض المشجعة من اختياراتهم الأخيرة مثل Alex Sarr وKyshawn George، لكن لا يبدو أن الفوز هو أحد أهم أولويات فريق Wizards.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.