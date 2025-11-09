احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash

قد يتم تعويض New York Post و/أو الحصول على عمولة تابعة إذا قمت بالنقر أو الشراء من خلال روابطنا. الأسعار المميزة عرضة للتغيير.



سيواجه فريق Rams و 49ers وجهاً لوجه في الأسبوع العاشر في لقاءهم الثاني هذا الموسم. كان كلا الفريقين في حالة نجاح هذا الموسم ويتطلعان إلى فصل نفسيهما في منطقة NFC West المزدحمة.

يتمتع فريق رامز (6-2) بسجل أفضل بخسارتين فقط، لكن فريق نينرز (6-3) يتمتع بالشوط الفاصل وجهاً لوجه بفضل فوزه في الوقت الإضافي في الأسبوع الخامس.

يعتبر The Rams هو المفضل بـ 5.5 نقطة في هذه اللعبة مع إدراج Over / Under عند 49.5 نقطة.

إذا كنت مهتمًا بالمراهنة على Rams vs. Niners، فيمكنك استخدام العرض الترويجي للكتاب الرياضي Fanatics عند التسجيل.

يمكن للمستخدمين الجدد تطبيق العرض الترويجي في قسيمة الرهان الخاصة بهم ووضع رهان بحد أدنى قدره دولار واحد على رهان باحتمال -500 أو أكثر لمدة 10 أيام متتالية.

إذا خسر هذا الرهان، فسيحصل على FanCash بما يعادل مبلغ حصته بما يصل إلى 200 دولار في اليوم. ستنتهي صلاحية FanCash بعد سبعة أيام من إصدارها.

يمكن استخدام FanCash في Fanatics Sportsbook أو لملابس Fanatics.

هذا العرض للتسجيل في هذه الولايات: أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، واشنطن العاصمة، أيوا، إلينوي، إنديانا، كانساس، كنتاكي، لويزيانا، ميريلاند، ميشيغان، نورث كارولينا، نيو جيرسي، أوهايو، بنسلفانيا، تينيسي، فرجينيا، فيرمونت، فيرجينيا الغربية، ووايومنغ.

يمكن أيضًا استخدام رمز “NYPOST” لرهان بقيمة 50 دولارًا، والحصول على 250 دولارًا في عرض FanCash الترويجي، بالإضافة إلى رهان بقيمة 30 دولارًا، والحصول على 300 دولارًا في عرض FanCash.

العرض الأول مخصص للمستخدمين في كولورادو وواشنطن العاصمة وأيوا وإلينوي وإنديانا وكانساس وكنتاكي ولويزيانا وماريلاند ونورث كارولينا وتينيسي وفيرجينيا وفيرمونت ووست فرجينيا ووايومنغ.

العرض الثاني متاح للمراهنين في أريزونا وكونيتيكت وماساتشوستس وميشيغان ونيوجيرسي وأوهايو وبنسلفانيا.

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل الرمز الترويجي. قم بعمل إيداع.

<br />

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول رامز مقابل 49ers

هذه لعبة حاسمة جدًا لكل من رامز وناينرز. يمكن لـ 49ers اكتساح سلسلة الموسم والقفز على الكباش في الترتيب بالفوز، أو يمكن للكباش وضع مسافة أكبر قليلاً بينهم وبين Niners مع مواكبة Seahawks.

يلعب مات ستافورد على مستوى أفضل لاعب، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل فريق رامز يتمتع باحتمالات أفضل للفوز بلقب Super Bowl أكثر من أي فريق في قسمه.

العملاء الجدد في أريزونا، CO، CT، DC، IA، IL، IN، KS، KY، LA، MA، MD، MI، NC، NJ، OH، PA، TN، VA، VT، WV، أو WY (باستثناء نيويورك). قم بتطبيق العرض الترويجي في قسيمة الرهان ووضع رهانًا نقديًا بقيمة +1 دولار (الحد الأدنى للاحتمالات -500) يوميًا لمدة 10 أيام متتالية بدءًا من يوم إنشاء الحساب. يجب تسوية الرهان كخسارة لكسب FanCash مساويًا لمبلغ الخسارة (بحد أقصى 200 دولار من FanCash/اليوم). تنتهي صلاحية FanCash الصادرة بموجب هذا العرض الترويجي في الساعة 11:59 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد 7 أيام من الإصدار. الشروط، بما في ذلك. تنطبق شروط FanCash — راجع تطبيق Fanatics Sportsbook.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.