احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash

سيتوجه فريق ويزاردز إلى ديترويت لخوض مباراة مع بيستونز في افتتاح أسبوع الدوري الاميركي للمحترفين على بيكوك.

لن يحصل فريق The Wizards على الكثير من التغطية التليفزيونية الوطنية، لكن ليلة الإثنين هي فرصة لرؤية بعض المواهب الشابة التي تتخمر في عاصمة البلاد.

سيحصل فريق بيستونز على الكثير من الاهتمام على المستوى الوطني، وهو أمر يستحقه بالنظر إلى أنهم يمتلكون أفضل سجل في المنطقة الشرقية.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن المعالجات مقابل المكابس

لقد كان بيستونز رائعًا حتى الآن هذا الموسم. لم يخسروا في المباريات المتتالية، ويحتل دفاعهم المركز الثالث في التصنيف الدفاعي خلفنا في المركز الثامن هذا الموسم. حقق Cade Cunningham قفزة كبيرة هذا الموسم، حيث بلغ متوسطه 25.6 نقطة و 9.7 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة، ليحتل الأخير المركز الثالث في الدوري الاميركي للمحترفين.

شهد The Wizards أيضًا نموًا من اختياراتهم الأخيرة. يبلغ متوسط ​​Alex Sarr، الاختيار العام رقم 2 في عام 2024، 18.9 نقطة لكل مباراة، ارتفاعًا من 13.0 نقطة الموسم الماضي، ويسدد 53.7 بالمائة من الأرض، ارتفاعًا من 39.4 بالمائة.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

لقد انغمس مالك سميث في صناعة المراهنات الرياضية منذ عام 2017. إنه مهووس بالبيانات مع التركيز بشكل خاص على الدوري الاميركي للمحترفين والرياضات القتالية. يقضي ليالي نهاية الأسبوع في الشتاء بحثًا عن مزايا في دعائم لاعب الدوري الاميركي للمحترفين ذات الأموال الإضافية.