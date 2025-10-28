احصل على ما يصل إلى 2000 دولار في FanCash

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



تقام مباراة محورية 4 من بطولة العالم 2025 بين بلو جايز والبطل الحالي دودجرز ليلة الثلاثاء في ملعب دودجر بعد أطول مباراة في تاريخ بطولة العالم.

على تل تورونتو سيكون الفائز السابق بـ AL Cy Young شين بيبر، في حين أن النجم ثنائي الاتجاه شوهي أوهتاني سيلعب دور الرامي الأساسي لفريق دودجرز.

هناك ترقب كبير لهذه اللعبة الحاسمة في منتصف السلسلة، حيث تبدأ التغطية في الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي على FOX.

ما رأي خبير البريد لدينا بشأن بلو جايز ضد دودجرز

هناك القليل من التاريخ على المحك بالنسبة لنجم دودجرز شوهي أوهتاني.

يمكن أن يكون “Shotime” أول لاعب يسجل هدفًا على أرضه ويسجل ضربة قاضية في نفس مباراة بطولة العالم، منذ أن فعلها لاعب فريق فيليز جو بلانتون في عام 2008.

يتطلع فلاديمير غيريرو جونيور إلى هوميروس رقم 7 في فترة ما بعد الموسم، حيث ذهب أفضل لاعب في ALCS إلى الساحة مرة واحدة في تسع مباريات في مسيرته ضد أوهتاني.

