احصل على مخزنة زجاجية مخزنة نظرة على ميزانية مع هذا البديل الذكي

هل تبحث عن طريقة بأسعار معقولة لتحديث أبواب الخزانة الزجاجية دون الحاجة إلى إنفاق ثروة على مواد جديدة؟ قد تكون إحدى أفكارك الأولى هي تبديل الأجهزة أو ربما استبدال الأبواب تمامًا ، ولكن هذه الأنواع من التغييرات يمكن أن تضيف بسرعة. يمكنك تغيير مظهر أبواب الخزانة الزجاجية تمامًا مع خدعة ديكور بسيطة تحاكي مظهر الزجاج المخادع. يتضمن المشروع تطبيق ورقة من البلاستيك المموج على الزجاج كوسيلة فو لتحقيق المظهر الراقي للزجاج المخادع.
تتطلب خدعة خزانة المطبخ الزجاجية الأنيقة فقط بعض المواد لتثبيتها وهي سهلة الإزالة إذا كنت ترغب في تغيير ديكور المطبخ في المستقبل. أولاً ، ستحتاج إلى الحصول على ما يكفي من الأوراق من البلاستيك المموج لتغطية كل الزجاج. تبلغ تكلفة قطعة بلاستيكية من البولي بروبيلين مقاس 48 بوصة في 96 بوصة ما يزيد قليلاً عن 95 دولارًا في لويز ، وهو أرخص بكثير من الدفع لاستبدال الزجاج نفسه. ستحتاج أيضًا إلى شريط قياس ، قلم رصاص ، مسطرة ، سكين فائدة ، لاصق ، وأظافر أو دبابيس مسطحة ، وكذلك أي عناصر زخرفية تختار إضافتها.
كيفية DIY هذا الزجاج المصنوع من الميزانية
بمجرد أن تحصل على جميع المواد الخاصة بك معًا ، فقد حان الوقت لبدء قياس الزجاج في أبواب الخزانة. لاحظ الأبعاد اللازمة لتغطية كل منها ، واستخدام المسطرة والقلم الرصاص لصنع هذه العلامات على الجانب الخلفي من الورقة البلاستيكية. استخدم سكين الأداة المساعدة لقطع هذه العلامات ثم تفكك الأغطية في هذه المناطق. البلاستيك المموج أسهل بكثير من القطع من الزجاج وبأقل خطر الإصابة. خذ الصفائح البلاستيكية واستخدم رفوفًا من المواد اللاصقة مثل الغراء الصافي في كل زاوية. اضغط على الزجاج الداخلي ثم استخدم مسامير الدبوس الدقيقة أو مسدس أساسي كوسيلة إضافية لقفل المواد في مكانها. امنح الوقت اللاصق للتجفيف ، ويمكنك البدء في الاستفادة من الفوائد المشرقة للزجاج المخادع في مطبخك.
على الرغم من أنه يمكنك التوقف وترك ديكور الخزانة الجديد كما هو ، فهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تخصيص هذا الاتجاه الزجاجي المطبخ المحكم. إذا كنت على استعداد لوضع القليل من الوقت والجهد الشاق ، فحاول إضافة بعض أفلام النوافذ الزخرفية إلى البلاستيك قبل تثبيته على الزجاج. قد لا يكون الأمر بسيطًا مثل التثبيت على الأسطح الزجاجية المسطحة ، ولكن يمكنك دائمًا إضافة فيلم فينيل زخرفي أو التشبث الثابت بالبلاستيك المموج لمسة أكثر أناقة لهذه الخدعة الميسورة بالفعل.