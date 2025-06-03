احصل على مخزنة زجاجية مخزنة نظرة على ميزانية مع هذا البديل الذكي

هل تبحث عن طريقة بأسعار معقولة لتحديث أبواب الخزانة الزجاجية دون الحاجة إلى إنفاق ثروة على مواد جديدة؟ قد تكون إحدى أفكارك الأولى هي تبديل الأجهزة أو ربما استبدال الأبواب تمامًا ، ولكن هذه الأنواع من التغييرات يمكن أن تضيف بسرعة. يمكنك تغيير مظهر أبواب الخزانة الزجاجية تمامًا مع خدعة ديكور بسيطة تحاكي مظهر الزجاج المخادع. يتضمن المشروع تطبيق ورقة من البلاستيك المموج على الزجاج كوسيلة فو لتحقيق المظهر الراقي للزجاج المخادع.

تتطلب خدعة خزانة المطبخ الزجاجية الأنيقة فقط بعض المواد لتثبيتها وهي سهلة الإزالة إذا كنت ترغب في تغيير ديكور المطبخ في المستقبل. أولاً ، ستحتاج إلى الحصول على ما يكفي من الأوراق من البلاستيك المموج لتغطية كل الزجاج. تبلغ تكلفة قطعة بلاستيكية من البولي بروبيلين مقاس 48 بوصة في 96 بوصة ما يزيد قليلاً عن 95 دولارًا في لويز ، وهو أرخص بكثير من الدفع لاستبدال الزجاج نفسه. ستحتاج أيضًا إلى شريط قياس ، قلم رصاص ، مسطرة ، سكين فائدة ، لاصق ، وأظافر أو دبابيس مسطحة ، وكذلك أي عناصر زخرفية تختار إضافتها.