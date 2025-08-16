احصل على مساحة إضافية للخزانة مع حل IKEA ذكي لتخزين أكواب القهوة

أكواب القهوة ضرورية لأي شخص يحب فنجانًا جيدًا من جو ، لكن يمكنه تناول كمية مزعجة من مساحة الخزانة. على الرغم من أنه يمكنك محاولة تكديس أكواب القهوة ببراعة حتى لا تكون خزانةك فوضى عملاقة ، ألا يكون من الجيد أن يكون لديك مكان مختلف لتخزينه تمامًا؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه ايكيا. يبيعون رفًا بسيطًا للشفاء يمكن تحويله إلى أفضل حل لتخزين هذه الأنواع من الكؤوس. في الواقع ، يشبه الأمر تقريبًا إنشاء شريط مقهى Mini في المنزل.
هناك العديد من الاختراقات IKEA بأسعار معقولة وخلاقة لتوفير المساحة. لا يوجد في أي مكان أكثر من خزانة المطبخ ، وخاصة تلك التي تحتوي على جميع أكوابك العقيدة. رف Skogsmosaik على شكل مربع ، وخضراء الصنوبر ، ويأتي مع اثنين من الرفوف الخشبية الداخلية التي يمكن تحريكها داخل القطعة. في حين أن العديد من الأشخاص يستخدمون الرف لعرض عناصر ديكور في المنزل مثل النباتات وإطارات الصور ، يمكنك تحريك الأرفف الداخلية حولها بحيث تناسب أكواب القهوة بدلاً من ذلك. يتميز الجزء الخلفي من الرف بتصميم لوحة ربط مثالي لإضافة السنانير ، مما يوفر تخزينًا إضافيًا حيث يمكنك تعليق المزيد من الأكواب. ليس فقط أنه من الرائع للتنظيم ، ولكنه رائع أيضًا لعرض أكوابك بطريقة فريدة وأنيقة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتجاوز 34.99 دولارًا سوى مساحة خزانة المطبخ الثمينة التي يمكن أن تزيلها.
حان الوقت لإعطاء تلك الأكواب منزلًا جديدًا مع فكرة الرف Ikea هذه
ابدأ بسحب جميع أكواب القهوة الخاصة بك ووضعها على المنضدة. تخلص من تلك التي يتم تقطيعها أو تلبسها أو تعلم أنك لن تستخدمها مرة أخرى. بعد أن يكون لديك مخزونك معًا ، حان الوقت لتنظيمه على رف Skogsmosaik الخاص بك. العب مع الترتيب لتحديد أفضل بقعة للأرفف الداخلية بناءً على أحجام وأشكال أكوابك. قم بتوصيل العديد من السنانير في لوحة الربط لتعليق أكواب أصغر. ثم ، ضع بقية أكوابك على الرف بطريقة منظمة. يمكنك تكديس المزيد من الأكواب فوق الرف ، أو استخدام هذا المساحة لإضافة نباتات منزلية صغيرة وقطع ديكور أخرى.
يمكنك وضع رف تخزين القدح هذا في عدة مواقع مختلفة. شنقه على الحائط بشكل آمن لتجنب تناول مساحة العداد ، أو وضعه فوق طاولة أو خزانة متينة. إذا قمت بتعيين الرف على كونترتوب مع آلة Keurig و K-Cups ، فقد يصبح جزءًا من بار المقهى الأنيق الخاص بك. يمكنك حتى رسم القطعة قبل إضافة أكوابك إذا لم يكن اللون الأخضر حقًا. بالإضافة إلى وجود محطة كوب جديدة رائعتين ، سيكون لدى خزانة الخاص بك مساحة إضافية إضافية دون كل أكواب الشكل بشكل محرج فيه. دعك تلهمك لإبطال بقية مطبخك ، وربما قد تجد غرضًا جديدًا للخزانة. أو على الأقل ، سوف يعطي جميع أكوابك الأخرى بعض غرفة التنفس.