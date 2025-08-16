احصل على مساحة إضافية للخزانة مع حل IKEA ذكي لتخزين أكواب القهوة

أكواب القهوة ضرورية لأي شخص يحب فنجانًا جيدًا من جو ، لكن يمكنه تناول كمية مزعجة من مساحة الخزانة. على الرغم من أنه يمكنك محاولة تكديس أكواب القهوة ببراعة حتى لا تكون خزانةك فوضى عملاقة ، ألا يكون من الجيد أن يكون لديك مكان مختلف لتخزينه تمامًا؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه ايكيا. يبيعون رفًا بسيطًا للشفاء يمكن تحويله إلى أفضل حل لتخزين هذه الأنواع من الكؤوس. في الواقع ، يشبه الأمر تقريبًا إنشاء شريط مقهى Mini في المنزل.

هناك العديد من الاختراقات IKEA بأسعار معقولة وخلاقة لتوفير المساحة. لا يوجد في أي مكان أكثر من خزانة المطبخ ، وخاصة تلك التي تحتوي على جميع أكوابك العقيدة. رف Skogsmosaik على شكل مربع ، وخضراء الصنوبر ، ويأتي مع اثنين من الرفوف الخشبية الداخلية التي يمكن تحريكها داخل القطعة. في حين أن العديد من الأشخاص يستخدمون الرف لعرض عناصر ديكور في المنزل مثل النباتات وإطارات الصور ، يمكنك تحريك الأرفف الداخلية حولها بحيث تناسب أكواب القهوة بدلاً من ذلك. يتميز الجزء الخلفي من الرف بتصميم لوحة ربط مثالي لإضافة السنانير ، مما يوفر تخزينًا إضافيًا حيث يمكنك تعليق المزيد من الأكواب. ليس فقط أنه من الرائع للتنظيم ، ولكنه رائع أيضًا لعرض أكوابك بطريقة فريدة وأنيقة. بالإضافة إلى ذلك ، لا يتجاوز 34.99 دولارًا سوى مساحة خزانة المطبخ الثمينة التي يمكن أن تزيلها.