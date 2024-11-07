احصل على مكافأة تصل إلى ألف دولار لأي لعبة، بما في ذلك لعبة Bengals-Ravens ‘TNF’

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استعد لمواجهة شمال آسيا في “Thursday Night Football” حيث يواجه فريق Cincinnati Bengals فريق Baltimore Ravens من خلال الحصول على مكافأة ترحيبية مثيرة من Underdog Fantasy.

استخدم الحصري الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS للحصول على إيداع بنسبة 50% يصل إلى 1000 دولار من أموال المكافأة.

مع الرمز الترويجي Underdog Fantasy نيويورك نيوز، فإن إيداع مبلغ 2000 دولار أمريكي أو أكثر سيؤدي إلى فتح المكافأة الكاملة البالغة 1000 دولار أمريكي، مما يمنحك أموالًا إضافية للارتقاء بتجربتك الخيالية.

يعد Underdog Fantasy مثاليًا لعشاق اتحاد كرة القدم الأميركي الذين يتطلعون إلى صياغة تشكيلات فريدة لمباراة يوم الخميس في وقت الذروة. أنشئ قائمتك وتنافس للحصول على جوائز حقيقية بينما تشاهد الأحداث تتكشف بين فريقي Bengals وRavens.

متوفر في ولايات مثل AL، AK، AZ، ​​AR، CA، CO، DC، FL، GA، IL، IN، KY، MA، MN، MO، NE، NM، NY، NC، ND، OK، OR، RI، SC، SD، TN، TX، UT، VT، VA، WV، WI وWY.

لا تفوت-انقر هنا للتسجيل، قم بتنشيط مكافأتك الترحيبية وابدأ في تشكيلة Underdog Fantasy الخاصة بك في “Thursday Night Football”.

قم ببناء تشكيلة “Thursday Night Football” الخاصة بك باستخدام الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS

يضيف Underdog Fantasy الإثارة إلى “Thursday Night Football” من خلال السماح لك ببناء تشكيلات الفريق والتنبؤ بإحصائيات اللاعبين عندما يواجه فريق Cincinnati Bengals فريق Baltimore Ravens. مع Underdog Fantasy، كلما كانت اختياراتك صحيحة، زادت عوائدك:

اختياران : 3x دفع تعويضات

: 3x دفع تعويضات ثلاثة اختيارات : 6x دفع تعويضات

: 6x دفع تعويضات أربعة اختيارات : 10x دفع تعويضات

: 10x دفع تعويضات خمسة اختيارات : 20x دفع تعويضات

: 20x دفع تعويضات ستة اختيارات: 25x دفع تعويضات

على سبيل المثال، باستخدام الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS، يتيح لك إيداع 300 دولار أمريكي بالإضافة إلى 150 دولارًا أمريكيًا من أموال المكافأة إنشاء قائمة من أربعة اختيارات مع إدخال بقيمة 125 دولارًا أمريكيًا. إذا كان كل اختيار صحيحًا، فستربح 1250 دولارًا أمريكيًا من المال الحقيقي.

إليك عينة من تشكيلة “Thursday Night Football”:

جو بورو : أقل من 281.5 تمريرة + ياردة اندفاع

: أقل من 281.5 تمريرة + ياردة اندفاع ديريك هنري : أعلى من 18.5 أطول اندفاع

: أعلى من 18.5 أطول اندفاع يطارد البني: أقل من 15.5 محاولة اندفاع

البني: أقل من 15.5 محاولة اندفاع رشود بيتمان: أعلى من 16.5 أطول استقبال.

يقدم Underdog Fantasy أيضًا خيار “Flex”، مما يسمح لك بكسب دفعات جزئية في حالة نجاح بعض اختياراتك فقط. يستخدم الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS واستمتع بتجربة إثارة “Thursday Night Football” مع Underdog Fantasy.

كيفية الحصول على الخيال المستضعف الرمز الترويجي NYPNEWS لـ “Thursday Night Football”

اتبع هذه الخطوات للانضمام إلى Underdog Fantasy يوم الخميس والمطالبة بما يصل إلى 1000 دولار نقدًا كمكافأة باستخدام الرمز الترويجي المستضعف NYPNEWS:

انقر هذا الرابط أو استخدم أي وحدة في هذه المقالة للوصول إلى تطبيق Underdog Fantasy. قم بالتسجيل عن طريق إدخال بياناتك الشخصية (عنوان المنزل، تاريخ الميلاد، وما إلى ذلك). إذا لم يتم تطبيق الرمز تلقائيًا، فأدخل الرمز يدويًا الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS للحصول على مكافأة إيداع بنسبة 50%، ومكافأة نقدية تصل إلى 1000 دولار. قم بمراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها وتحقق من عمرك. قم بإجراء إيداعك الأول (بحد أدنى 10 دولارات) لفتح مكافأة مطابقة الإيداع. قم بإعداد تشكيلة الفريق الخاصة بك لمباراة NFL يوم الخميس أو أي رياضة أخرى متاحة.

يجب أن يكون عمرك 18+ (أو 19+ أو 21+، اعتمادًا على لوائح الولاية) وأن تقيم في ولاية مؤهلة. تطبق الشروط والأحكام الكاملة.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

يراهن دوغ زيفيل منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع مشغلين أمريكيين في موطنه الأصلي نيوجيرسي منذ إطلاق السوق في عام 2018. وهو يساعد المراهنين الجدد على تحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية للكتب الرياضية والعروض الترحيبية لصحيفة New York Post.