احصل على مكافأة قدرها ألف دولار لكرة القدم الجامعية أو أي رياضة

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استعد لمباريات كرة القدم الجامعية يوم السبت مع مكافأة ترحيبية مثيرة من Underdog Fantasy. قم بالتسجيل مع الحصري الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS لتأمين إيداع بنسبة 50%، وما يصل إلى 1000 دولار من أموال المكافأة.

باستخدام الرمز الترويجي Underdog Fantasy نيويورك نيوز، يؤدي إيداع 2000 دولار أو أكثر إلى فتح الحد الأقصى للمكافأة البالغة 1000 دولار، مما يمنحك المزيد لوضع الاستراتيجيات واللعب في يوم اللعبة.

يقدم Underdog Fantasy تجربة رياضية يومية فريدة من نوعها، وهي مثالية لعشاق كرة القدم الجامعية الذين يتوقون إلى بناء تشكيلات الفريق والمنافسة خلال مباريات يوم السبت.

هذا العرض الترويجي متاح في الولايات المؤهلة مثل AL، AK، AZ، ​​AR، CA، CO، DC، FL، GA، IL، IN، KY، MA، MN، MO، NE، NM، NY، NC، ND، OK، أو، ري، SC، SD، TN، TX، UT، VT، VA، WV، WI، وWY.

لا تفوت الفرصة – قم بالتسجيل هنا لتفعيل مكافأة الترحيب الخاصة بك والبدء في بناء تشكيلة أحلامك لقائمة يوم السبت.

كيفية بناء تشكيلتك باستخدام الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS لكرة القدم الجامعية

انضم إلى مباراة كرة القدم الجامعية يوم السبت Underdog Fantasy باستخدام الرمز الترويجي NYPNEWS لتعزيز تجربة gameday الخاصة بك. مع Underdog Fantasy، يمكنك بناء التشكيلات والتنبؤ بإحصائيات اللاعبين، مما يخلق تجربة خيالية يومية فريدة من نوعها. على عكس المراهنات الرياضية التقليدية، تزداد العوائد بناءً على عدد الاختيارات التي تقوم بها:

اختياران : 3x دفع تعويضات

: 3x دفع تعويضات ثلاثة اختيارات : 6x دفع تعويضات

: 6x دفع تعويضات أربعة اختيارات : 10x دفع تعويضات

: 10x دفع تعويضات خمسة اختيارات : 20x دفع تعويضات

: 20x دفع تعويضات ستة اختيارات: 25x دفع تعويضات

على سبيل المثال، باستخدام الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS بالنسبة لكرة القدم الجامعية يوم السبت، يتيح لك إيداع 300 دولار أمريكي بالإضافة إلى 150 دولارًا أمريكيًا من أموال المكافأة إعداد تشكيلة من أربعة اختيارات مع إدخال بقيمة 125 دولارًا أمريكيًا. إذا تم تحديد جميع الاختيارات، فستربح 1250 دولارًا أمريكيًا من المال الحقيقي.

يمكن أن تشمل اختيارات العينات ليوم السبت ما يلي:

كايل ماكورد: أعلى من 0.5 اعتراض

إريك مكاليستر: أعلى من 42.5 ياردة

سيلرز LaNorris: أقل من 238.5 تمريرة + ياردة اندفاع

حقول ملاخي: أعلى من 58.5 ياردة

يقدم Underdog Fantasy أيضًا خيار “Flex”، مما يسمح بمدفوعات جزئية إذا لم يتم تنفيذ جميع الاختيارات، مما يمنحك المرونة في يوم اللعبة.

كيفية المطالبة بالرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS لكرة القدم الجامعية

اتبع هذه الخطوات للانضمام إلى Underdog Fantasy هذا السبت واحصل على ما يصل إلى 1000 دولار نقدًا إضافيًا مع العرض الحصري الرمز الترويجي Underdog Fantasy NYPNEWS:

انقر فوق الارتباط: يستخدم هذا الرابط أو أي وحدة تسجيل في هذه المقالة للوصول إلى تطبيق Underdog Fantasy. اشتراك: أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك عنوان المنزل وتاريخ الميلاد، لإنشاء حسابك. تطبيق الرمز الترويجي: إذا لم يتم تطبيق الرمز تلقائيًا، فأدخله يدويًا نيويورك نيوز كرمز ترويجي لـ Underdog Fantasy للحصول على إيداع بنسبة 50%، وما يصل إلى 1000 دولار من أموال المكافأة. قبول الشروط: قم بمراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها، وتحقق من عمرك. قم بإيداعك الأول: قم بإيداع ما لا يقل عن 10 دولارات لتفعيل مكافأة مطابقة الإيداع. اضبط التشكيلة الخاصة بك: قم ببناء تشكيلة الفريق الخاص بك لمباراة كرة القدم الجامعية يوم السبت أو استكشف الرياضات الأخرى المتاحة.

يجب أن يكون عمرك 18+ (أو 19+ أو 21+، اعتمادًا على لوائح الولاية) وأن تقيم في ولاية مؤهلة. تطبق الشروط والأحكام الكاملة.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

يراهن دوغ زيفيل منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع مشغلين أمريكيين في موطنه الأصلي نيوجيرسي منذ إطلاق السوق في عام 2018. وهو يساعد المراهنين الجدد على تحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية للكتب الرياضية والعروض الترحيبية لصحيفة New York Post.