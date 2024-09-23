احصل على مكافأة قدرها 200 دولار أو شبكة أمان بقيمة 1000 دولار لمشاهدة مباريات ليلة الإثنين لكرة القدم

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ينتهي الأسبوع الثالث من موسم دوري كرة القدم الأميركي بمباراة مزدوجة ليلة الإثنين، ويمكنك الانضمام إلى الحدث من خلال التسجيل في bet365 باستخدام كود مكافأة bet365 POSTNEWS.

ستختار بين عرضين ترحيبيين: رهان إضافي بقيمة 200 دولار بعد رهان مؤهل أو شبكة أمان الرهان الأول بقيمة تصل إلى 1000 دولار.

هذا العرض الخاص، مفتوح مع كود مكافأة bet365 بوست نيوزيتوفر التطبيق في ولايات مثل أريزونا وكولورادو وأيوا وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا وكارولينا الشمالية ونيوجيرسي وأوهايو وبنسلفانيا وفيرجينيا.

بالنسبة لسكان ولاية بنسلفانيا، كود مكافأة bet365 PA POSTNEWS يضمن رهانًا إضافيًا مضمونًا بقيمة 200 دولار أمريكي مقابل رهان بقيمة 5 دولارات فقط. انقر هنا للبدء.

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ما الذي يمنحك إياه رمز المكافأة POSTNEWS من bet365 لمباراة ‘Monday Night Football’

شبكة أمان الرهان الأول بقيمة 1000 دولار

استخدم كود مكافأة bet365 POSTNEWS لفتح ما يصل إلى 1000 دولار في رهانات المكافأة. إذا خسرت رهانك الأول، فستسترد المبلغ بالكامل في رهانات المكافأة، حتى 1000 دولار. إذا ربحت رهانك، فستتلقى الدفعة النقدية الخاصة بك، ولن يتم تطبيق المكافأة.

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عرض آخر مع كود مكافأة bet365 POSTNEWS “هذا هو عرض التسجيل “”راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 200 دولار””. ضع رهانًا بمبلغ 5 دولارات على أي سوق بفرص -500 أو أكثر، وستحصل على 200 دولار في رهانات إضافية، بغض النظر عما إذا كان رهانك رابحا أم خاسرا.”

كود مكافأة bet365 PA: راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 200 دولار في بنسلفانيا

يمكن للمراهنين في ولاية بنسلفانيا استخدام كود مكافأة bet365 PA POSTNEWS للمطالبة بمكافأة مضمونة بقيمة 200 دولار في رهانات المكافأة بمجرد رهان بقيمة 5 دولارات فقط، وهو ما يتطابق مع عرض الرهان والحصول عليه في الولايات الأخرى.

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المراهنة على “Monday Night Football” باستخدام رمز المكافأة bet365 POSTNEWS

تدور هذه المباراة حول اثنين من أبرز لاعبي خط الوسط في فريق LSU، وقد لا يكون دفاع واشنطن جاهزًا. كان فريق Commanders أحد أسوأ خطوط الدفاع في الدوري حتى الآن، حيث سمح بتسجيل 28 نقطة في المباراة الواحدة و6.2 ياردة في كل لعبة على مدار أسبوعين – وكلاهما في آخر ثلاثة مراكز.

وتلك الأرقام جاءت ضد فريق “باكانيرز” و”جاينتس”.

على الجانب الآخر، بدأ هجوم سينسيناتي في التحسن. قاد جو بورو هجومًا حاسمًا في الملعب الأسبوع الماضي في أروهيد، وأظهر قوة ذراعه المتميزة عندما كان الأمر مهمًا للغاية. وبينما لا تزال لعبة الركض لدى فريق بنغلس في طور التطور، فإن نجومًا مثل جا مار تشيس على استعداد للانطلاق. ومع توقع أن يبدأ تي هيجينز مباراته الأولى هذا الموسم ليلة الاثنين، فقد تكون لعبة التمرير لدى فريق بنغلس لا يمكن إيقافها.

في غضون ذلك، لعب جايدن دانييلز مباراتين خاليتين من الأخطاء، لكن الهجوم عانى من أجل الوصول إلى منطقة النهاية في الأسبوع الثاني، واكتفوا بسبعة أهداف ميدانية ليهزموا فريق جاينتس. نتوقع أن يتغير هذا الأمر ليلة الاثنين. كان أداء فريق كوماندرز على الأرض مثمرًا، ومع بناء دانييلز المزيد من الكيمياء مع لاعبي الاستقبال الواسعين، من المفترض أن يتحسن هجوم التمريرات.

مع لعب دانييلز أمام بورو وجمهور سينسيناتي المتحمّس، نتوقع ألعابًا نارية على لوحة النتائج ـ أو ربما أول أخطاء دانييلز في مسيرته. وفي كلتا الحالتين، من المتوقع أن تكون هذه مباراة عالية التهديف.

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كيفية التسجيل باستخدام رمز المكافأة POSTNEWS الخاص بـ bet365 لـ ‘Monday Night Football’

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