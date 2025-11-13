احصل على نسبة 20% من الإيداع الأول وتصل إلى 1500 دولار أمريكي في مباراة Pacers vs. Suns

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يمكن للمستخدمين الجدد استخدام الرمز الترويجي BetMGM NYPDM1500 يوم الخميس في مباراة بيسرز ضد صنز أو أي مباراة أخرى في الدوري الاميركي للمحترفين.

يعود فينيكس إلى أرضه بنتيجة 6-5، بعد تغلبه على بيليكانز 121-98، بينما يتراجع إنديانا بنتيجة 1-10 بعد أن تغلب على يوتا بفارق 152 نقطة.

تواصل إنديانا البحث عن الإيقاع، حيث تحتل المركز الخامس من حيث التهديف والكفاءة، وقد خسرت الآن خمس مباريات متتالية بأرقام مزدوجة.

يعتبر The Suns مرشحًا متواضعًا للحصول على 4.5 نقطة في BetMGM ويتجه نحو الأعلى بفضل التسديد الأكثر دقة في المحيط والكثافة الدفاعية المحسنة.

الرمز الترويجي BetMGM NYPDM1500 لـ Pavers vs.Suns

يوجد عرض مباشر لمباراة إيداع BetMGM مع الرمز الترويجي BetMGM NYPDM1500 يوم الخميس في مباراة بيسرز ضد صنز أو أي مباراة أخرى في الدوري الاميركي للمحترفين.

الرمز الترويجي BetMGM NYPDM1500 سيتم تنشيط مطابقة الإيداع بنسبة 20 بالمائة لأي مبلغ قمت بوضعه في حسابك في البداية.

لذلك، إذا قمت بإيداع 10 دولارات، فستحصل على 2 دولار في شكل رهانات إضافية.

BetMGM Sportsbook موجود فقط في أريزونا وكولورادو وواشنطن العاصمة وإلينوي وإنديانا وأيوا وكانساس ولويزيانا وميريلاند وميشيغان وميسيسيبي ونيفادا ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وفيرجينيا ووست فرجينيا ووايومنغ.

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل الرمز الترويجي BetMGM NYPDM1500. قم بعمل إيداع.

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول بيسرز ضد صنز

لقد كان هجوم إنديانا صعبًا – فقط 40.2 بالمائة من الملعب و 29.6 بالمائة من العمق، ليحتلا المركزين 27 و 29 على مستوى الدوري.

صعد فينيكس بهدوء إلى أعلى 10 تمريرات حاسمة في الدوري (27.9 في كل مباراة) ووصل إلى 44.2 في المائة من ثلاثة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ثوران غرايسون ألين البالغ 42 نقطة في المرة الأخيرة.

مع قيام فريق Suns بإجبار 16.5 دورانًا في الليلة، توقع ضغط الدفاع والسرعة لدفن قائمة إنديانا المتعثرة بالفعل مبكرًا.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

شون تريبيدي يعيق اتحاد كرة القدم الأميركي، NHL، MLB وكرة القدم الجامعية لصحيفة نيويورك بوست. وهو يركز في المقام الأول على الاختيارات التي تعكس القيمة السوقية مع تتبع الاتجاهات للتخفيف من المخاطر.