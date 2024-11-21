احصل على 150 دولارًا أمريكيًا من الرهانات الإضافية أو شبكة أمان الرهان الأول بقيمة 1000 دولار أمريكي لـ Steelers vs. Browns على “TNF”

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استعد لمباراة “Thursday Night Football” التي تضم فريق بيتسبرغ ستيلرز ضد كليفلاند براونز مع عرض تسجيل مثير من bet365 باستخدام رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار.

يمكن للمستخدمين الجدد الاختيار من بين خيارين رائعين لتعزيز تجربة المراهنة الخاصة بهم: رهانات إضافية بقيمة 150 دولارًا أو شبكة أمان First Bet بقيمة 1000 دولار.

للبدء، قم بإيداع 10 دولارات أو أكثر وقم بوضع رهانك الأول باحتمال -500 أو أكثر. هذه الحصرية رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار العروض الترويجية متاحة في أريزونا، آيوا، إنديانا، كنتاكي، لوس أنجلوس، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، أوهايو، فيرجينيا.

وإليك كيف رمز المكافأة bet365 آخر الأخبار يمكنه رفع رهاناتك في “كرة القدم ليلة الخميس”:

عرض الرهان والحصول على 150 دولارًا

ضع رهانًا بقيمة 5 دولارات في أي سوق مؤهل باحتمالات -500 أو أكثر (على سبيل المثال، -450 مؤهل، ولكن -650 غير مؤهل). سواء فزت أو خسرت، فسوف تحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية.

يمكن للمراهنين في ولاية بنسلفانيا الاستمتاع بصفقة الرهان والحصول على 150 دولارًا من خلال المتابعة هذا الرابط، بينما يحصل مستخدمو كولورادو على نفس العرض بالإضافة إلى شهرين مجانيين من Altitude+. انقر هنا للمطالبة بمكافأتك اليوم.

شبكة الأمان للرهان الأول بقيمة 1000 دولار

إذا لم ينجح رهانك الأول، فإن bet365 يقدم رهانات إضافية تصل إلى 1000 دولار، صالحة لمدة سبعة أيام، حتى تتمكن من مواصلة الإجراء.

استمر في القراءة أدناه لترى كيف يعمل كل عرض من هذه العروض من أجل “Thursday Night Football”.

كيفية المراهنة على Steelers vs. Browns ‘TNF’ باستخدام رمز المكافأة bet365

تعتبر “Thursday Night Football” التي تضم فريق Steelers and Browns فرصة مثالية لمستخدمي bet365 الجدد لبدء تجربة المراهنة الخاصة بهم مع رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار. يقدم هذا العرض الترويجي خيارين رائعين لزيادة رصيدك المالي وإثارة الرهان.

متوفر في أريزونا وأيوا وإنديانا وكنتاكي ولويزيانا ونورث كارولينا ونيوجيرسي وأوهايو وفيرجينيا، إليك مثالين لمباراة يوم الخميس:

رهانات إضافية بقيمة 150 دولارًا مع رهان بقيمة 5 دولارات

قم بالتسجيل باستخدام رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار وقم بوضع رهان بقيمة 5 دولارات في أي سوق مؤهلة. سواء فزت أو خسرت، فسوف تحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية.

على سبيل المثال، إذا قمت بوضع رهان بقيمة 10 دولارات على Russell Wilson للحصول على أكثر من 199.5 ياردة (+185)، فإن الرهان الناجح سيدفع 28.50 دولارًا بالإضافة إلى 150 دولارًا من الرهانات الإضافية. حتى لو لم يتم الفوز بالرهان، فستستمر في الحصول على رهانات إضافية بقيمة 150 دولارًا.

يمكن استخدام هذه الرهانات الإضافية في “Thursday Night Football” أو أي سوق رياضي آخر، بما في ذلك NBA وNHL. يحصل سكان بنسلفانيا وكولورادو أيضًا على امتيازات إضافية مع هذا العرض.

شبكة أمان الرهان الأول بقيمة 1000 دولار

بالنسبة للرهانات الأعلى، توفر شبكة الأمان First Bet أمانًا إضافيًا. إذا لم يفز رهانك الأول، فسوف تقوم bet365 برد حصتك برهانات إضافية تصل إلى 1000 دولار. إذا نجح رهانك، فستحتفظ بحصتك ومكاسبك.

على سبيل المثال، وضع رهان بقيمة 500 دولار على ستيلرز لتغطية -3.5 عند -110 يمكن أن يؤدي إلى 954.55 دولارًا. إذا خسر الرهان، فستحصل على 500 دولار من الرهانات الإضافية، صالحة لمدة سبعة أيام.

كيفية المطالبة برمز مكافأة bet365 POSTNEWS لـ Steelers vs. Browns ‘TNF’

استعد لمباراة “Thursday Night Football” التي تضم فريقي Pittsburgh Steelers وCleveland Browns باتباع هذه الخطوات لفتح قفل رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار:

تفعيل العرض انقر هنا لتطبيق رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار وانتقل إلى صفحة التسجيل. قم بإنشاء حسابك حدد “الرهان الآن” لبدء عملية التسجيل وإنشاء حساب bet365 Sportsbook الخاص بك. أدخل المعلومات الشخصية قم بتقديم التفاصيل الخاصة بك، بما في ذلك اسمك وتاريخ ميلادك ورقم التأمين الاجتماعي (SSN). تأكد من إدخال رمز مكافأة bet365 بعد الأخبار بدقة لفتح العرض الترويجي. الموافقة على الشروط قم بمراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم انقر فوق “الانضمام إلى bet365” لإكمال تسجيلك. إيداع الأموال قم بإيداع حد أدنى قدره 10 دولارات لتفعيل مكافأتك والبدء في وضع الرهانات. ضع رهانك الأول استخدم مكافأتك للمراهنة على “Thursday Night Football” أو أي حدث رياضي آخر، بما في ذلك مباريات NBA أو NHL.

العملاء الجدد فقط، 21+ (18+ في كنتاكي). مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في أريزونا، نيوجيرسي، آيوا، كنتاكي، إنديانا، لوس أنجلوس، كارولاينا الشمالية، فيرجينيا، أوهايو فقط. راهن بمبلغ 5 دولارات واحصل على 150 دولارًا من الرهانات الإضافية على bet365. التسجيل مطلوب. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولار) للمشاركة في هذا العرض. رهان Bet Credits مستبعد من العائدات. تطبق الشروط والأحكام والحدود الزمنية والاستثناءات.

اللاعبون الجدد فقط، 21+ (18+ في KY). مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في أريزونا، ونيوجيرسي، وآسيا، وكنتاكي، وإنديانا، ولوس أنجلوس، ونورث كارولاينا، وفيرجينيا، وأوهايو فقط. ضع رهانًا مؤهلاً يصل إلى 1000 دولار لتكون مؤهلاً لاسترداد الأموال المتطابقة في Bonus Bets إذا خسر رهانك المؤهل. مطلوب إيداع (الحد الأدنى 10 دولار) للمشاركة في هذا العرض. تطبق الشروط والأحكام والحدود الزمنية والاستثناءات. التسجيل مطلوب.

يجب أن يكون عمرك 21+ وأن تكون موجودًا في ولاية بنسلفانيا. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. المستخدمين الجدد فقط. تطبق الشروط والأحكام. التسجيل مطلوب.

العملاء الجدد فقط، 21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. متوفر في ثاني أكسيد الكربون فقط. دقيقة. متطلبات الإيداع. الرهانات الإضافية متاحة عند تسوية الرهانات المؤهلة. دقيقة. تنطبق استثناءات الاحتمالات والرهان وطريقة الدفع. العوائد لا تشمل الرهانات الإضافية. تطبق الحدود الزمنية والشروط والأحكام.

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

يراهن دوغ زيفيل منذ أكثر من عقد من الزمن، ومع مشغلين أمريكيين في موطنه الأصلي نيوجيرسي منذ إطلاق السوق في عام 2018. وهو يساعد المراهنين الجدد على تحقيق أقصى استفادة من العروض الترويجية للكتب الرياضية والعروض الترحيبية لصحيفة New York Post.