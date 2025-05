احصل على 150 دولارًا في Bonus Bets على Timberwolves vs. Warriors Game 4

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



تلعب Golden State Host بدون نجمها مرة أخرى في اللعبة 4.

ستيفن كاري خارج ، و Warriors مرة أخرى المستضعفون الهائل في المنزل في اللعبة 4.

افتتح The Warriors كمستضعفون من ست نقاط على Betmgm ، مع بعض الأموال في غولدن ستايت لدفع الخط إلى +5.5 ، حيث بقيت.

Timberwolves vs. Warriors Game 4

يحتاج ووريورز إلى الفوز بهذه اللعبة في المنزل ؛ إنه في الأساس فوزه في التصفيات الدوري الاميركي للمحترفين ، حتى لو كانوا يفتقدون نجمهم.

بدون كاري ، كافحت جريمة ووريورز حقًا للحصول على أي شيء يحدث في لحظات رئيسية ، وهي الدقائق الخمس الأخيرة من الربع الرابع.

بدا جيمي بتلر ، كما كان متوقعًا الأسبوع الماضي ، ممتازة في الجري في الجريمة ، لكنه في النهاية نظر إلى الغاز في نهاية الربع الرابع.

وفي الوقت نفسه ، حصل جوناثان كومنجا على بعض الوقت وحقق أقصى استفادة منه ، وسجل 30 نقطة من مقاعد البدلاء.

ستعتمد مباراة الاثنين اعتمادًا كبيرًا على هذين اللاعبين لإبقائهما واقفا على قدميه.

دفاعهم ممتاز ، حيث نشر رابع أفضل تصنيف دفاعي في التصفيات في المباريات الخمس الماضية ، خلف فقط سلتكس ، الرعد ، وتيمبروولفز.

إذا أراد ووريورز الفوز ، فلن يتمكنوا من فعل ذلك بدون براندين بودزيمسكي ، الذي كان 1 مقابل 10 في أداء فظيع في لعبة 3 ، وبودي هيلد.

من يفوز اللعبة 4 ربما يفوز في السلسلة.

أنا أستهدف ألعاب Under for Tonight حيث يواصل The Warriors و Timberwolves Defense طرقهم المهيمنة.

Pick: Under 200.5 (-105 ، Betmgm)

