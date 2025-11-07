احصل على 20% من أول إيداع مطابق لما يصل إلى 1500 دولار أمريكي لـ Kansas vs. UNC

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



سيجتمع اثنان من البرامج الأكثر شهرة في كرة السلة الجامعية ليلة الجمعة في مركز دين سميث في تشابل هيل، كارولاينا الشمالية

لم يكن لدى ولايتي كارولينا الشمالية ولا كانساس الموسم الذي أرادته في 2024-2025، لكن من المتوقع أن يحدث كل منهما المزيد من الضجيج هذا الشتاء.

احتلت UNC المرتبة رقم 25 في البلاد قبل هذا الميل، بينما احتلت كانساس المرتبة 19.

رمز مكافأة BetMGM NYPDM1500 يسمح للعملاء باستعادة رهانهم الأول في رهانات إضافية إذا لم يفز رهانهم الأول، بما يصل إلى 1500 دولار.

BetMGM Sportsbook قانوني في الولايات التالية: أريزونا، كولورادو، واشنطن العاصمة، إنديانا، آيوا، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ميريلاند، ميشيغان، نيو جيرسي، نورث كارولينا، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا الغربية، وايومنغ.

حدد عرض المكافأة الخاص بك. اختر ولايتك. املأ تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بك. أدخل الرمز الترويجي NYPDM1500. قم بعمل إيداع.

<br />

ما يعتقده خبير البريد لدينا حول UNC مقابل كانساس

لا أحد يريد استخلاص استنتاجات في وقت مبكر من الموسم، ولكن يمكنك أن تتوقع أن الخاسر في هذه المباراة سيتعرض لبعض الضغط بعد خيبة الأمل في موسم 2024-2025.

مع وجود كلا الفريقين بالقرب من مؤخرة المراكز الـ 25 الأولى، يمكن أن يرتفع الضغط بسرعة كبيرة، خاصة وأن الكثير من منافسيهم في المؤتمر هم في قمة التصنيف.

21+. مشكلة القمار؟ اتصل بالرقم 1-800-غامبلر. أريزونا، أول أكسيد الكربون، العاصمة، آيوا، إنديانا، كانساس، كنتاكي، ماساتشوستس، ماريلاند، ميشيغان، كارولاينا الشمالية، نيوجيرسي، بنسلفانيا، تينيسي، فيرجينيا الغربية، واي واي. اتصل بالرقم 877-8-HOPENY أو أرسل رسالة نصية إلى HOPENY (467369) (نيويورك). اتصل بالرقم 1-800-327-5050 (MA). يرجى المقامرة بمسؤولية. اتصل على 1-800-NEXT-STEP (AZ)، 1-800-522-4700 (كانساس، نيفادا)، 1-800-BETS-OFF (IA). يجب على المشارك إكمال متطلبات الرهان واستيفاء متطلبات اللعب (10x). مطابقة الإيداع غير متوفرة في إلينوي، ولوس أنجلوس، وأوهايو، وفيرجينيا. العروض الترويجية الأمريكية غير متوفرة في MS أو NY أو ON أو PR. تفضل بزيارة BetMGM.com للاطلاع على الشروط والأحكام.