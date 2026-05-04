احفظ الأغصان من حديقتك لإنشاء شاشة خصوصية مخصصة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هناك العديد من أفكار سياج الخصوصية والشاشات من نجوم HGTV والتي يمكنك استخدامها كمصدر إلهام لمناطق المعيشة الخارجية الخاصة بك. من السهل جدًا إكمال بعض الأفكار، بينما قد يستغرق البعض الآخر مزيدًا من الوقت والصبر. إذا كان لديك العديد من الأشجار الكبيرة في الفناء الخلفي لمنزلك، فمن المحتمل أنها تسقط أغصانًا وحتى أغصانًا مكسورة بالكامل من وقت لآخر. احفظها في مكان جاف، وبمجرد أن يكون لديك ما يكفي، يمكنك استخدامها لإنشاء شاشة خصوصية خارجية مذهلة تمامًا ومُصممة حسب الطلب بالكامل ومكونة من ثلاث لوحات. يأتي الإلهام من عرض فيديو على YouTube قدمه كاتب تحسين المنزل السابق ومضيف البرنامج ماج روفمان.
لتكرار هذا المشروع في المنزل، ستحتاج إلى البدء بجمع أكبر عدد ممكن من الأغصان والفروع من حديقتك. ستستخدمها لملء إطار شاشتك، حيث ستكون بمثابة تعريشة لتسلق النباتات. ستحتاج أيضًا إلى ست قطع طويلة وست قطع أقصر من الخشب مقاس 2 × 4 لصنع الإطارات المستطيلة، بالإضافة إلى قطعة كبيرة من الجلد وبعض البراغي المقاومة للطقس وبعض غراء الخشب المقاوم للماء من غوريلا. يجب عليك أيضًا شراء لوح مقاس 9 × 12 بوصة من جلد Jack&Chris ذو الحبوب الكاملة، والذي ستستخدمه لصنع مفصلات شاشتك. يجب أن تكون قطعة واحدة كبيرة بما يكفي، اعتمادًا على حجم المفصلات. لا تنس المثقاب ومجموعة من لقم الثقب والسكين الحاد لتقطيع أطراف الفروع. ستحتاج أيضًا إلى مقصات التقليم الموثوقة لقص الأغصان حسب الحجم.
صنع الإطار وإدخال الفروع فيه
قم بتجميع ثلاثة إطارات مع اثنين في أربعة، ثم قم بربط الزوايا معًا باستخدام البراغي المقاومة للطقس. استخدم قلم رصاص لتحديد صفوف من النقاط على طول الأجزاء الداخلية للإطارات، في منتصف كل لوح. هذا هو المكان الذي ستقوم فيه بحفر ثقوب لتناسب الأطراف المتقطعة للفروع. يمكنك ترك الإطارات خامًا للحصول على مظهر ريفي رائع. ومع ذلك، نظرًا لأنه سيتم استخدامها في الهواء الطلق، فمن الأفضل طلاءها أو صبغها بلون يتناسب مع الديكور الخارجي الموجود لديك. إذا سلكت هذا الطريق، فافعل ذلك قبل إضافة الأغصان والفروع وإعادة تحديد موقع الثقوب.
بعد إزالة أي أوراق شجر، قم بقص كل الأغصان والفروع حسب حجمها بقطع مستقيم باستخدام مقصات التقليم. استخدم سكينًا حادًا، مثل سكين التطعيم المصنوع من الفولاذ عالي الكربون من Felco، أو الشفرة المفتوحة للمقص لإزالة اللحاء من أحد الأطراف. اجعل الأطراف مستديرة بشكل متساوٍ قدر الإمكان حتى تكون على اتصال جيد بالخشب بمجرد إدخالها. اختر فرعًا وضعه في مكان مناسب على الإطار. استخدم لقمة الحفر التي تطابق قطر الطرف المبيض لعمل ثقب في الإطار. قم بتغطية الطرف المبلل بالغراء الخشبي وادفعه داخل الحفرة. كرر العملية حتى يمتلئ الإطار بالأغصان.
إضافة بعض القطع والمفصلات إلى شاشة الخصوصية الخارجية الجديدة
بمجرد تركيب جميع الأغصان والفروع على الإطارات، يمكنك نسجها معًا بحيث تكون مسطحة نسبيًا. هذه العملية أسهل بكثير مع الخشب الأخضر، وهو أكثر مرونة من الخشب الجاف الميت. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة بعض قوالب Cinnvoice المخددة الكلاسيكية إلى الحافة الداخلية العلوية لكل إطار. ستحتاج إلى صندوق ميتري لقطع الزوايا بحيث تتناسب معًا بشكل أنيق، مع الأخذ في الاعتبار هذه النصائح العبقرية للحصول على قطع ميتري مثالي. ضع بعض الغراء على القطع ثم ثبته في مكانه حتى يجف اللاصق. إذا كنت لا ترغب في إثارة ضجة مع قطع ميتري، فقم بتثبيت حبة Leinuosen المرنة القابلة للتقشير واللصق على الحواف. إنه مقاوم للماء والزيت ومقاوم للتلف.
وأخيرًا، عليك أن تصنع المفصلات الجلدية التي تربط الألواح الثلاثة معًا. قم بقص عدة مستطيلات صغيرة من قطعة الجلد واستخدم أداة ثقب الجلد من General Tools لعمل أربعة صفوف من ثلاثة فتحات لولبية. باستخدام الثقوب كدليل، قم بتثبيت المفصلات الجلدية على الإطارات لإكمال شاشة الخصوصية الخارجية الخاصة بك. للحصول على مظهر أكثر فخامة، ضعي طلاءًا ذهبيًا على الأغصان. سوف تتألق في ضوء الشمس. أو للحصول على توهج سحري بعد غروب الشمس، قم بنسج بعض الأضواء الخيطية التي تعمل بالطاقة الشمسية أو البطارية عبر الفروع. حصلت على بعض الأغصان والفروع المتبقية؟ استخدم كومة العصي البسيطة لصنع سلال تخزين صديقة للبيئة لنقل الوجبات الخفيفة والمشروبات من المطبخ إلى الفناء الخاص بك.