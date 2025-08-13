احفظ زجاجات المياه البلاستيكية الفارغة إلى DIY محلول تخزين الحمام الأنيق

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
ربما يمكنك العثور على العديد من الطرق لإعادة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية في الحديقة وحول المنزل. هذه الحاويات المريحة هي الحجم المثالي للتعامل مع المشروبات المفضلة لديك ، وتكون مصنوعة من المواد البلاستيكية الخفيفة الوزن الشائعة مثل Terephthalate البولي إيثيلين (PET) أو البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) ، فهي أكثر متانة وتنوعا من العلامة “ذات الاستخدام الفردي”. يمكنك استخدامها لمجموعة متنوعة من المشاريع التي تجعل الحياة أسهل دون تكلفة عشرة سنتات. على سبيل المثال ، تقدم Frugal Creative Living Frugal Frugal DIY ، تبين كيف ، بدلاً من رمي زجاجات المياه الفارغة في صندوق إعادة التدوير ، يمكنك حفظ مجموعة والنظر في استخدامها لتنظيم أساسيات الحمام. يمكن قطع الزجاجات إلى براميل صغيرة وإعادة استخدامها لتخزين الجدار. اجمع بين زجاجات المياه البلاستيكية الفارغة مع النسيج المفضل لديك (حتى قميصًا أو ورقة سرير قديمة) وبعض القطع من الشريط ، وقد حصلت على خيار تخزين الحمامات الرائع وصديق للميزانية يستغرق أقل من 30 دقيقة.
يمكن أن تنزلق عناصر العناية الشخصية اليومية ، مثل قضبان الصابون ، ومنشوتات الغسيل ، وهلام الشعر ، بسهولة إلى هذه الإضافات في التخزين المفيدة لاسترجاعها السريع. إذا كنت تبحث عن طرق لإضافة المزيد من التخزين بسرعة إلى حمامك ، فإن هذا الاختراق هو بالتأكيد أحد المرجعية. لم يتم إخفاؤه تمامًا ، لكنه بالتأكيد حل سري لمساعدتك في ملء الأقسام العارية بمهارة على جدران الحمام الخاصة بك أو الاستفادة من المساحات غير المستخدمة والمخفية في حمام صغير تنسى أن تنسى إلى الحد الأقصى ، كما هو الحال فوق المرحاض أو خلف باب خزانة.
إنشاء وتخصيص حاملي تخزين الحمام DIY
قبل اتخاذ اختراق تخزين آخر لتخزين الحمام للحفاظ على أغراضك معًا ، تأكد من أن لديك زوجًا من المقص والمواد اللاصقة القوية ، مثل لاصق ALEENE Super Fabric. أولاً ، خذ ثلاث زجاجات من المياه البلاستيكية الفارغة (أو أكثر ، اعتمادًا على التصميم الخاص بك) ، وقطع القاع والأقسام العليا. عند إزالة الجزء العلوي ، قم بقطعه حيث تبدأ الزجاجة في الضيق ؛ تريد فقط الاحتفاظ بأوسع قسم من الزجاجة. بعد القطع ، يجب أن يكون لديك شكل أسطوانة.
بعد ذلك ، قم بقياس النسيج وقطعه بحيث يلف بالكامل حول إحدى قطع الزجاجة. ثم ، قطع قطعة لزجاجتي المياه الأخرى. لف قطعة من النسيج حول كل زجاجة ، ويدس الفائض داخل الأسطوانة. يمكنك أيضًا تأديب هذا النسيج الزائد لتأمينه. بعد ذلك ، غراء الزجاجات الثلاث المقطوعة معًا على جانبيها. قم بتشكيل الشريط الخاص بك من خلال الزجاجة العلوية ، وقم بتعليق الحامل على خطاف أو مسمار على جدار الحمام الخاص بك.
قم بتنسيق حاملي التخزين الجديد مع حمامك باستخدام الأقمشة التي تمتزج مع الديكور – يمكنك حتى استخدام ألوان أو أنماط مختلفة لكل زجاجة. بدلاً من استخدام الشريط ، يمكنك أيضًا التفكير في الحبل أو حتى الأسلاك المعلقة لتركيب حاملي لجاذبية مستوحاة من بوهو أو مترو. ربما قم بتوصيل الملصقات الصغيرة باستخدام المواد الغذائية أو الغراء إلى مقدمة أصحابها للحصول على سحر إضافي وتذكر محتويات كل حامل. قد تفكر حتى في تركيب حامليك على لوحة خلفية زخرفية أو إطار لتسوية هذه الفكرة ومنحها جزءًا إضافيًا من الأناقة.